Shani Transit 2022: शनिदेवाच्या प्रभावाची सर्वांनाच भीती वाटते. शनीच्या प्रभावामुळे राजाही रंक बनतो असे तुम्ही ऐकले असेलच. परंतु 2022 मध्ये काही राशींवर शनिदेव कृपा (Shani Rashi Parivartan 2022) करणार आहेत. या राशीच्या लोकांना शनिदेवाच्या कृपेने धन प्राप्ती तर होईलच शिवाय प्रत्येक कामात अपार यश आणि कौतुक मिळेल. हे वर्ष बदलताच ग्रहांची स्थिती देखील बदलणार आहे. ज्या ग्रहांची स्थिती बदलणार आहे त्यात शनि ग्रहाचा समावेश (Rashi Parivartan 2022) आहे. शनीच्या राशी बदलाचा काही राशींवर नकारात्मक परिणाम होईल तर काही राशींवर त्याचा चांगला परिणाम (Shani Prabhav) होईल. ज्या राशींसाठी शनीचा राशी बदल चांगला असणार आहे त्यात खालील राशींचा समावेश आहे.

1. मेष: शनीचा राशी बदल मेष राशीसाठी शुभ आणि लाभदायक असेल. मेष राशीच्या लोकांसाठी हे वर्ष आनंदी आनंद असणार आहे. या लोकांना नोकरीत परिवर्तन, व्यवसायात वृद्धी, उत्पन्नात वाढ असे शुभ संकेत मिळत आहेत. या लोकांना यश तर मिळेलच त्याबरोबरच उच्च अधिकार्‍यांकडून प्रशंसाही होईल. आगामी वर्षात आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे.

2. वृषभ: या राशीच्या लोकांवरही शनिची कृपा असेल. कुंभ राशीत शनि आल्याने वृषभ राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ संभवतो. विशेषत: व्यवसायाशी संबंधित लोकांना चांगला फायदा होण्याचे संकेत आहेत. रखडलेली कामे पूर्ण होतील. जमीन, वाहन यासारखी मालमत्ता घेण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला चांगली बातमी मिळू शकते.

3. धनु: धनु राशीच्या लोकांसाठी शनीचा राशी बदल चांगला राहील. रखडलेली कामे पूर्ण होतील. धनप्राप्ती होईल आणि शत्रूंवर विजय मिळेल. अडथळे असूनही तुम्हाला तुमच्या कामात यश मिळेल. जर तुम्हाला घर, जमीन यासारखी स्थावर मालमत्ता खरेदी करायची असेल तर तुमचे स्वप्नही या वर्षी पूर्ण होऊ शकते. या वर्षी शारीरिकदृष्ट्याही तुम्ही अधिक निरोगी आणि तंदुरुस्त असाल. (Shani Rashi Parivartan 2022: In the new year, people of this zodiac sign will have Saturn’s grace, will get wealth, will get immense success)