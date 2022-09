Swami Swaroopanand Saraswati dies: द्वारकापीठाचे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती यांचे आज रविवारी निधन झालं. द्वारका-शारदा पीठाचे ज्योतिषी आणि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती (Swami Swaroopanand Saraswati) यांनी वयाच्या 99 व्या वर्षी मध्य प्रदेशातील नरसिंहपूर येथील परमहंसी गंगा आश्रमात दुपारी 3.30 वाजता अखेरचा श्वास घेतला. रिपोर्ट्सनुसार, ते अनेक दिवसांपासून आजारी होते.

शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांचा जन्म मध्य प्रदेशातील सिवनी जिल्ह्यातील जबलपूरजवळील दिघोरी गावात एका ब्राह्मण कुटुंबात झाला. त्यांच्या कुटुंबाने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांचे नाव पोथीराम उपाध्याय ठेवले होते. वयाच्या अवघ्या 9 व्या वर्षी त्यांनी घर सोडले आणि स्वतःला एका धर्मासाठी समर्पित केले. शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हे केवळ एक महान विद्वान, संत आणि शंकराचार्य नव्हते तर त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यातही योगदान दिले. तसेच ते या काळात तुरुंगातही गेले होते. एवढेच नाही तर अयोध्येत राम मंदिराच्या उभारणीसाठी त्यांनी प्रदीर्घ कायदेशीर लढाही लढला.

Swami Swaroopanand Saraswati passes away at age of 99

Read @ANI Story | https://t.co/KgpJACHlt2#SwamiSwaroopanand #MadhyaPradesh #Narsinghpur pic.twitter.com/qABmUDEjre

— ANI Digital (@ani_digital) September 11, 2022