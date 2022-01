Shattila Ekadashi 2022 : माघ महिन्यातील कृष्ण पक्षातील एकादशी तिथीला षट्तिला एकादशी (Shattila Ekadashi 2022) म्हणतात. यंदा ही एकादशी 28 जानेवारी रोजी (Shattila Ekadashi 2022 Date) आहे. षट्तिला एकादशीचे महत्त्व पुराणात सांगितले आहे. या दिवशी व्रत करून नियमानुसार पूजा केल्यास, दान आणि नैवेद्य दाखल्यास मोक्षप्राप्ती होते. पद्मपुराणानुसार षट्तिला म्हणजे सहा प्रकारच्या तीळांनी युक्त असलेली एकादशी. या एकादशीला सहा पद्धतीने तीळाचा वापर (Sesame is used in six ways) वापरतात. अशा प्रकारे तिळाचा वापर केल्याने सर्व पापांचा नाश होऊन मोक्ष प्राप्त होतो अशी मान्यता आहे. तसेच या एकादशीचे व्रत केल्याने शाब्दिक, मानसिक आणि शारीरिक अशा तीन प्रकारच्या पापांपासून मुक्ती (Freedom from sin) मिळते. चला जाणून घेऊया तिळाचा वापर 6 प्रकारे कसा करावा…Also Read - Shattila Ekadashi 2022 : कधी आहे षट्तिला एकादशी? जाणून घ्या तिथी, पूजा विधी आणि महत्त्व

तिळाच्या पाण्याने आंघोळ

षट्तिला एकादशीला व्रत ठेवण्याव्यतिरिक्त प्रत्येकजण या दिवशी तिळाचा सहा प्रकारे वापर करू शकतो. या दिवशी सर्व प्रथम आंघोळीच्या पाण्यात तीळ मिसळावे आणि 'ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः' या मंत्राचा उच्चार करत स्नान करावे. यानंतर पिवळे कपडे परिधान करावे. असे केल्याने सुख आणि सौभाग्य प्राप्त होते आणि मोक्षाचे दरवाजे खुले होतात.

तिळाच्या तेलाने मसाज

षट्तिला एकादशीच्या दिवशी व्रत करणाऱ्या व उपवास न करणाऱ्या सर्वांनी तिळाच्या तेलाने मालीश करावी. असे केल्याने आरोग्य प्राप्त होते आणि थंडीचे विकार दूर होतात. आयुर्वेदातही तिळाच्या तेलाने मालिश करण्याचे अनेक फायदे आहेत. यामुळे त्वचेचे आजार आणि थकवा यासह अनेक प्रकारच्या समस्यांपासून आराम मिळतो.

तीळाचे हवन

या एकादशीला प्रत्येकाने पाच मूठ तीळ घेऊन हवन करावे. हवन करण्यापूर्वी गाईच्या तुपात तीळ मिसळावे आणि नंतर ‘ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः’ या मंत्राचा उच्चार करून हवन करावे. तसेच कनकधारा स्तोत्र किंवा श्री सुक्ताचा जप करताना हवन करू शकता. असे केल्याने तुम्हाला लक्ष्मी देवीचा विशेष आशीर्वाद मिळतो आणि दारिद्र्य नष्ट होते.

तिळाच्या पाण्याचे सेवन

एकादशीला प्रत्येकाने तिळाचे पाणी प्यावे. तुम्ही पिण्याच्या पाण्यात तीळ मिसळा आणि दिवसभर प्या. असे केल्याने अनेक आजार बरे होतात. दक्षिणेकडे तोंड करून पितरांना तीळही अर्पण करू शकता. असे केल्याने पितरांचा आशीर्वाद मिळतो आणि कुटुंबात सुख, शांती आणि समृद्धी राहते.

तीळाचे दान

एकादशीला तीळ दान करण्याचे विशेष महत्त्व पुराण आणि शास्त्रांमध्ये सांगितले आहे. जो कोणी तीळ दान करतो त्याला नरक पाहावा लागत नाही असा उल्लेख महाभारतात आहे. म्हणून माघ महिन्यातील एकादशीच्या दिवशी ऋषीमुनी आणि गरिबांना तिळाचे दान करतात. असे मानले जाते की एकादशीला जितके जास्त तिळाचे दान केले जाते तितकी जास्त पापे नष्ट होतात आणि तितक्याच वर्षांसाठी स्वर्गात स्थान मिळते.

तिळापासून बनवलेल्या पदार्थांचे सेवन

एकादशीच्या दिवशी व्रत करणार्‍या आणि व्रत न ठेवणार्‍यांनी तिळापासून बनवलेल्या पदार्थाचे सेवन करावे. या दिवशी तीळ असलेले अन्न तयार करा आणि संध्याकाळी ते भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीला अर्पण करा. तसेच गरीब आणि गरजूंना अन्न दान करा. यासोबतच उपवास करणाऱ्यांनी तीळही खावेत. असे केल्याने बैकुंठधामची प्राप्ती होते.