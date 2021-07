मुंबई : वास्तुशास्त्रानुसार प्रत्येक गोष्टीचं काही ना काही महत्त्व असते. आपण दररोज जी कोणती गोष्ट पाहतो त्यातील प्रत्येक गोष्ट आपल्याला भविष्याचा संकेत (Sign Of Future) देत असते. यातील काही संकेत अशुभ असतात तर काही अत्यंत शुभ मानले जातात. आज आम्ही तुम्हाला अशाच काही संकेतांबद्दल सांगणार आहोत जे शुभ (Auspicious sign) मानले जातात. (if you see these things after leaving from home then understand that something very auspicious is going to happen)

घरातून बाहेर पडल्यानंतर या गोष्टी दिसल्यास ते असतात शुभ संकेत (Shubh Sanket)