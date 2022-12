Shukrawar Che Upay : वैवाहिक जीवनात समृद्धी, ऐश्वर्य मिळविण्यासाठी शुक्रवारी करा हे काम

Shukrawar Che Upay : देवी लक्ष्मीची पूजा धन-संपत्ती मिळवण्याठी तर केली जाते, याशिवाय घरातील सुख-शांतीसाठीही देवीची आराधना केली जाते. वैवाहिक जीवनात आनंद आणि समाधान हवे असेल शुक्रवारी हे उपाय अवश्य करा.

शुक्रवारचे उपाय

Shukrawar Che Upay : हिंदू दिनदर्शिकेनुसार आज 24 जून हा शुक्रवारचा दिवस देवी लक्ष्मीला समर्पित (lakshmi puja) आहे. जर एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनात आर्थिक संकट येत असतील तर त्याने शुक्रवारी देवी लक्ष्मीची पूजा (lakshmi puja on friday) नियमानुसार करावी. देवी लक्ष्मीला सुख, समृद्धी आणि संपत्तीची देवी म्हटले जाते. जर देवी लक्ष्मी प्रसन्न झाली तर घरामध्ये संपत्तीशी संबंधित कोणतीही (friday remedy for money) समस्या कधीच येत नाही, अशी मान्यता आहे. जर तुम्हालाही आर्थिक संकट किंवा वैवाहिक जीवनात (friday remedy for relationship) काही समस्या येत असतील तर शुक्रवारी काही खास उपाय (shukravarche upay) केल्यास तुम्हाला फायदा होईल.

शुक्रवारी करा हे उपाय

कुणाच्या वाईट नजरेमुळे तुमच्या नात्यात दुरावा आला असेल किंवा पोकळी निर्माण झाली असेल तर शुक्रवारी पणती घेऊन त्यात कापराचे दोन तुकडे ठेवून पणती लावा. यानंतर ही पणती संपूर्ण घरात फिरवून घराबाहेर बाहेर ठेवा. यामुळे वैवाहिक जीवनात गोडवा वाढतो.

वैवाहिक जीवनात सुख, शांती आणि गोडवा टिकवून ठेवण्यासाठी शुक्र ग्रह बलवान असणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी शुक्रवारी “ग्राम ग्रीम ग्रूम सह शुक्राय नमः” या मंत्राचा 108 वेळा जप करावा. असे केल्याने पती-पत्नीचे नाते घट्ट होते.

वैवाहिक जीवनात सुख-शांती हवी असेल तर शुक्रवारी देवी महालक्ष्मीची पूजा करा. देवी महालक्ष्मीच्या मंदिरात जाऊन सौभाग्यवतीचे साहित्य अर्पण करा. त्यात लाल रंगाचे वस्र, लाल चुनरी, लाल टिकली आणि लाल बांगड्यांचा समावेश असावा.

तुम्ही आर्थिक संकटाचा सामना करत असाल तर शुक्रवारी लाल वस्त्र घ्या आणि त्यात 1.25 किलो तांदूळ ठेवा. मात्र घेतलेले तांदूळ तुटलेले नसावे. चांगल्या तांदळाची ही गाठोडी हातात घेऊन “ओम श्रीं श्रीये नम:” मंत्राचा 108 वेळा जप करावा. यानंतर हे तांदूळ तिजोरीत ठेवा. असे केल्याने आर्थिक परिस्थिती सुधारते असे मानले जाते.

(टीम: येथे दिलेली सर्व माहिती सामाजिक आणि धार्मिक श्रद्धांवर आधारित आहे. India.Com याचे समर्थन करत नाही. यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.)