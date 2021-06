मुंबई : निरोगी आणि चांगली त्वचा (Healthy and good skin) मिळवण्यासाठी सर्वजण खूप प्रयत्न करत असतात. त्वचेसाठी वेगवेगळ्या क्रीम (Cream) आणि साबणांचा (Soap) वापर करतात. पण अनेकदा त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. पण त्वचेच्या समस्या (Skin Problem) कशामुळे निर्माण होतात यामागची कारणं बऱ्याचदा आपल्याला माहिती नसतात. उन्हाळ्यात (Summer) त्वचेच्या अनेक समस्या निर्माण होतात. आपली त्वचा कोरडी पडते. उन्हाळ्यात जास्त गरम होत असल्यामुळे फॅन (Fan) किंवा एसीशिवाय (AC) एक मिनिटंसुद्धा राहणं कठीण होऊन जातं. ऑफिसमध्येसुद्धा (Office) आपण दिवसभर एसीमध्येच राहतो. अशामध्ये दिवस-रात्र एसीमध्ये बसून आपल्याला खूप आराम मिळतो परंतु एसीचा आपल्या त्वचेवर खूप वाईट परिणाम (Side Effects Of Air Conditioner For Skin) होतो. एसीची थंड हवा त्वचेसाठी खूप हानिकारक आहे. आपल्या त्वचेसाठी एसीची हवा किती हानिकारक आहे आणि त्यापासून कसा बचाव करायचा हे आपण जाणून घेणार आहोत… Also Read - Raw Milk Skin Care Tips: चेहर्‍यावर अशा प्रकारे लावा कच्चे दूध, मुलायम होईल त्वचा

त्वचेसाठी एसी हानिकारक –

त्वचा निरोगी राहण्यासाठी नैसर्गिक ओलावा असणं आवश्यक आहे. दिवसभर एसीमध्ये बसल्यामुळे आपल्या त्वचेचा नैसर्गिक ओलावा कमी होतो त्यामुळे त्वचा कोरडी पडते आणि खराब होते. उन्हाळ्यात आपण जास्त वेळ एसीमध्ये घालवतो. ज्यामुळे आपल्या त्वचेची गुणवत्ता कमी होऊन जाते.

असं करा त्वचेचं संरक्षण –

– जर तुम्ही दिवसभर एसीमध्ये बसत असाल तर सतत पाणी (Water) पित जा. पाणी त्वचेला आर्द्रता पोहचवते.

– ऑफिसमध्ये एसीत बसून जास्त वेळ काम करावे लागते. त्यामुळे तुम्ही चेहऱ्यावर मॉइश्चरायझर किंवा सीरम (Moisturizer or serum) लावत जा. असे केल्यामुळे तुमची त्वचा कोरडी पडणार नाही.

– एसीमध्ये कमी वेळ बसण्याचा प्रयत्न करा. फॅनची किंवा बाहेरची ताजी हवा आपल्या त्वचेसाठी एसीपेक्षा जास्त चांगली असते.

– आहारामध्ये ताजी फळे आणि हिरव्या भाज्या समाविष्ट करा. अशी फळं (Fruits) जास्त खा ज्यामध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. टरबूज, कलिंगड (Watermelon) अशी फळं जास्त खा.