Side Effects Of Ginger: आल्याचा अतिवापर ठरू शकतो हानिकारक, होतील हे दुष्परिणाम

Side Effects Of Ginger: आले अनेक औषधी गुणधर्मांनी समृद्ध असते. त्यामुळे ते आरोग्यासाठी अतिशय फायदेशीर ठरते. परंतु त्याचा अतिवापर आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतो. जाणून घेऊया जास्त प्रमाणात आले खाण्याचे दुष्परिणाम.

Side Effects of Ginger : प्रत्येक भारतीय स्वयंपाकघरात आल्याचा वापर केला जातो. वेगवेगळ्या अन्नपदार्थांपासून ते चहामध्ये देखील आले घातले (Ginger Side Effects) जाते. चहामध्ये आले घातल्याने त्याची चव वाढते आणि आरोग्याला देखील फायदा होतो. आयुर्वेदिक गुणधर्मांनी समृद्ध असलेल्या आल्याचा वापर (Excessive use of ginger) अनेक औषधी बनवण्यासाठी केला जातो. परंतु त्याचा अतिवापर (Overuse of ginger) आरोग्याला हानी पोहोचवू शकतो. आज या लेखातून आपण आल्याचा अतिवापर केल्यास आरोग्याच्या कोणकोणत्या समस्यांना (ginger can be harmful) सामोरे जावे लागू शकते याबद्दल जाणून घेणार आहोत.

आल्याचा अतिवापर केल्याने काय दुष्परिणाम होतात?

छातीत जळजळ

कोणत्याही गोष्टीचा अतिवापर केल्यास त्याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो. हेच आल्याचा बाबतीतही लागू होते. आल्याचा जास्त प्रमाणात वापर केल्यास शरीरात ऍसिड तयार होऊ शकते आणि यामुळे छातीत जळजळ होण्याची समस्या निर्माण होते.

अतिसार

आल्याच अतिवापर शरीरासाठी हानिकारक ठरू शकतो. जास्त प्रमाणात आले खाल्ल्याने जुलाब सारख्या समस्या उद्भवू शकतात. आल्याचा प्रभाव उष्ण असतो, त्यामुळे अतिसार आणि उलट्या होऊ शकतात.

हृदयाशी संबंधित समस्या

जास्त प्रमाणात आले खाल्ल्याने हृदयाशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. कारण आल्याचा परिणाम थेट हृदयाच्या ठोक्यावर होतो. आले जास्त खाल्ल्याने तुमच्या हृदयाचे ठोके वाढतात आणि त्यामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढतो.

गरोदरपणात अद्भवतात समस्या

जास्त प्रमाणात आले खाल्ल्याने महिलांना गर्भधारणेदरम्यान मळमळ, छातीत जळजळ, चक्कर येणे, कमी रक्तदाब आणि इतर अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. याचा थेट परिणाम गर्भातील बाळावर होतो. त्यामुळे या काळात आल्याचे सेवन टाळावे.

ब्लीडिंग डिसऑर्डर

जास्त प्रमाणात आल्याचे सेवन केल्याने ब्लीडिंग डिसऑर्डर म्हणजे रक्तस्त्रावाचा विकार होऊ शकतो. कारण आल्याचा उष्ण प्रभाव असतो. ज्यांना ब्लीडिंग डिसऑर्डरची समस्या आहे त्यांनी आले खाऊ नये. आल्यामध्ये असलेले अँटी-प्लेटलेट रक्त पातळ करण्याचे काम करते. त्यामुळे तुमचे रक्त पातळ असेल तर आल्याचे सेवन केल्याने रक्तस्त्राव होण्याची समस्या उद्भवू शकते.

(टीप : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य आणि उपलब्ध माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा)