Custard Apple Benefits For Health : सीताफळ (Custard Apple) हे फळ सर्वांना खायला खूप आवडते. इतर फळांप्रमाणे सीताफळ हे आपल्या आरोग्यासाठी (Custard Apple Benefits) खूपच फायदेशीर आहे. सीताफळाचा आपल्या आहारात समावेश करणे खूपच गरजेचे आहे. डॉक्टर देखील सीताफळ खाण्याचा सल्ला देतात. सीताफळ खायला खूप चविष्ट लागते. सीताफळ पित्त, वात, रक्तदाब आणि हृदयासाठी खूप फायदेशीर आहे. तुम्हाला जर वाताचा आणि पिताचा त्रास असेल तर तुम्ही सीताफळ खा. सीताफळ हे फक्त आरोग्यासाठी फायदेशीर नाही तर ते त्वचा (Beneficial For Skin) आणि केसासाठी (Beneficial For Hair) देखील तितकेच फायदेशीर आहे. सीताफळामध्ये लोहाचे प्रमाण जास्त असते त्यामुळे ते आपल्या शरीरासाठी खूपच गुणकारी आहे. आज आपण सीताफळाचे आपल्या शरीरासाठी नेमके फायदे काय आहेत ते जाणून घेणार आहोत…Also Read - सफरचंदाचे आरोग्यदायी फायदे - Safarchandache Aarogyadayi Fayade

सीताफळाचे फायदे (Custard Apple Benefits) –

– सीताफळामध्ये कॅल्शियम आणि लोह खनिजे भरपूर असतात. Also Read - Curd Benefits In Summer: उन्हाळ्यात रोज खा एक वाटी दही, होतील अनेक लाभदायी फायदे!

– सीताफळ खाल्याने शरिराची वाढ उत्तम पध्दतीन होऊन शरीर सदृध होते. Also Read - पेरूचे आरोग्यदायी फायदे - Peruche Aarogyadayi Fayade

– सीताफळ खाल्याने केस काळे आणि घनदाट होतात. तसेच केस पांढरे होणे, टक्कल पडणे आणि केस गळती थांबते.

– केसगळती रोखण्यासाठी सीताफळाच्या बिया बकरीच्या दूधात उगाळून लावाव्यात.

– सीताफळामध्ये अ जीवनसत्व असते. ते केस, त्वचा आणि डोळ्यांसाठी लाभदायी असते.

– स्त्रियांनी सीताफळ खावे. रक्ताचे आणि कॅल्शियमचे प्रमाणे वाढवण्यास सीताफळ मदत करते.

– पित्ताचा त्रास, जास्त तहाण लागणे, चक्कर येणे अशा व्य्क्तींनी सीताफळ खावे.

– धूम्रपान, दारू यामुळे होणाऱ्या दाह विकारात सीताफळ जरूर खावे.

– सीताफळ जास्त प्रमाणात खाल्याने वजन वाढते.

– सीताफळाच्या बियांचे चूर्ण पाण्यात उकळून त्याने केस धुतल्याने लिखा, उवा मरुन जातात.

– कोंडा, खवडे यांचा ज्यांना नेहमी त्रास आहे. त्यांनी शिकेकाई व सीताफळाच्या बिया एकत्र कुटून त्याच्या पाण्याने केस धुवावे.

– केस गळती होत असेल तर सीताफळांच्या बियांना दूधासोबत वाटून केसांना लावावे. त्यामुळे केसगळती थांबते आणि नवीन केस येतात.

– मूत्राघात विकारात सीताफळाची मुळी उगाळून त्याचे गंध पोटात घ्यावे.

– हृद्यविकाराचा त्रास असणाऱ्यांनी सीताफळ खावे. सीताफळ ब्लडप्रेशरला नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते.