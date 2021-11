मुंबई : हिवाळा (Winter) आला की त्वचेशीसंबंधित अनेक समस्या (Many skin problems) सुरु होतात. हिवाळ्यामध्ये त्वचा खूपच कोरडी (Dry Skin) पडते. त्यासाठी अनेक जण बऱ्याच क्रीम आणि मॉइश्चरायझरचा (Creams and moisturizers) वापर करतात. मॉइश्चरायझर लावल्यानंतर सुद्धा काही तासांनी त्वचा पुन्हा कोरडी होऊ लागते. अशा परिस्थितीत आज आम्ही तुम्हाला अशा फळाबद्दल सांगणार आहोत ज्याचे हिवाळ्यात सेवन केल्यामुळे तुमची त्वचा अजिबात कोरडी पडणार नाही. या फळाचे सेवन करुन तुम्ही कोरड्या त्वचेच्या समस्येपासून स्वत:ची सुटका करु शकता.Also Read - Olive Oil Benefits In Winters: हिवाळ्यात त्वचेच्या समस्येने आहात त्रस्त, मग ऑलिव्ह ऑइलचा असा करा वापर!

आम्ही ज्या फळाबद्दल बोलत आहोत ते फळ म्हणजे केळी (Banana). केळीचे सेवन करुन तुम्ही कोरड्या त्वचेची समस्या दूर करु शकता (You can get rid of dry skin problem by eating banana ). केळीमध्ये अनेक प्रकारचे पोषक तत्व असतात. अशा वेळी हिवाळ्यात केळीचे सेवन केल्याने शरीरासोबतच त्वचेलाही खूप फायदा होतो. चला तर मग हिवाळ्यात केळी खाण्याचे फायदे (Benefits of eating banana in winter) काय आहेत ते जाणून घेऊया…

– पोटॅशियम आणि मॅंगनीज (Potassium and manganese) हे गुणधर्म केळीमध्ये आढळतात. मॅंगनीज त्वचेतील कोलेजनची पातळी वाढवण्याचे काम करते.

– कोलेजनच्या मदतीने त्वचा चमकदार आणि लवचिक (Skin glowing and supple) राहते. यामुळे त्वचेमध्ये नैसर्गिक तेल तयार होते त्यामुळे त्वचा मऊ राहते.

– केळी खाल्ल्याने त्वचेच्या पेशींमध्ये ऑक्सिजन आणि रक्त (Oxygen and blood) या दोन्हींचा प्रवाह बरोबर राहतो. हिवाळ्यात तुमच्या त्वचेची नैसर्गिक आर्द्रता टिकवून ठेवण्यास मदत होते.

– रोज एक केळी खाल्ल्याने त्वचेच्या दुरुस्तीचा वेग वाढतो. केळ्यामध्ये लोह आणि व्हिटॅमिन सी (Iron and Vitamin C) देखील असते. त्यामुळे त्वचेला खूप फायदा होतो.