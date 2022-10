Skin Care Tips: गुलाबी थंडीची आवड असणाऱ्यांसाठी आता हिवाळा ऋतू (Winter season) सुरु होत आहे. हिवाळ्यातील थंडी अनेकांना आवडत असली तरी या हंगामात त्वचेची काळजी (Skin Care) घेणे अतिशय महत्त्वाचे असते. कारण हिवाळ्यात त्वचार कोरडी पडण्याची समस्या (Skin problem) निर्माण होते. त्यामुळे तुमची जीवशैली अतिशय व्यस्त असेल तरी तुम्ही थोडा वेळ काढू त्वचेची काळजी (Skin Care Tips In Marathi) नक्की घ्यायला हवी. परंतु तुम्हाला तुमच्या व्यस्त जिवनशैलीत त्वचेची काळजी (olive oil in bath water) घेण्यासाठी अजिबात वेळ मिळत नसेल तर येथे आम्ही तुम्हाला काही उपाय (soft and healthy skin) सांगत आहोत, जे तुम्ही सहज करू शकता. हे उपाय (olive oil benefits) तुम्हाला दररोज सकाळी आंघोळीच्या वेळी करावा लागेल. यामुळे तुमची त्वचा दिवसभर प्रोटेक्टिव्ह राहील. काय आहेत हा उपाय जाणून घेऊया.Also Read - Diwali 2022 : दिवाळीपूर्वी चेहऱ्यावर येईल ग्लो, हा फेसपॅक ठरेल फायदेशीर!

सध्याच्या काळात सामान्य पाण्याने आंघोळ करण्याऐवजी त्यात काही घटक मिक्स करून त्याला अधिक उपयुक्त बनवून त्याने आंघोळ करण्याचा ट्रेंड आहे. यासाठी आंघोळीच्या पाण्यात गुलाबाची पाने मिसळणे तसेच पाण्यात कडुलिंबाची पाने घालून आंघोळ करणे असे उपाय केले जातात. परंतु हिवाळा आला तर तुम्ही आंघोळीच्या पाण्यात ऑलिव्ह ऑईल देखील घालू शकता. यामुळे तुमची त्वचा काही दिवसातच मुलायाम होईल. आंघोळीच्या पाण्यात ऑलिव्ह ऑइल घालून सलग काही दिवस आंघोळ केल्यास तुम्हाला त्वचेवर चांगला परिणाम झाल्याचे दिसून येईल. ऑलिव्ह ऑइल आपल्या त्वचेसाठी अतिशय उपयुक्त असते. ते आंघोळीच्या पाण्यात मिसळल्याने त्वचा मुलायम आणि निरोगी होते. Also Read - Diwali 2022 : दिवाळीपूर्वी ग्लोईंग स्किन पाहिजे, पार्लरला न जाता घरीच ट्राय करा मैद्याचे हे 3 फेसपॅक!

पाण्यात ऑलिव्ह ऑईल घालून आंघोळ करण्याचे फायदे

ऑलिव्ह ऑइलमध्ये अनेक नैसर्गिक घटक असतात. त्यामुळे ते पाण्यात घालून आंघोळ केल्याने त्वचा मॉइश्चराइझ होते.

आंघोळीच्या पाण्यात ऑलिव्ह ऑइल घातल्याने तुमची त्वचाही हायड्रेट राहते.

याशिवाय ऑलिव्ह ऑइलमध्ये अँटी-एजिंग घटक असतात. यामुळे तुमची त्वचा ताजीतवाणी होते आणि तरू दिसते.

ऑलिव्ह ऑइल तुमच्या त्वचेचे कोलेजन देखील राखते. त्यामुळे तुमची त्वचा मऊ राहण्यास मदत होते.

ऑलिव्ह ऑइलमध्ये असलेले व्हिटॅमिन-ई त्वचेला निरोगी आणि चमकदार बनवण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावते.

आंघोळीच्या पाण्यात ऑलिव्ह ऑइल घालण्याची पद्धत

हिवाळ्यात ऑलिव्ह ऑईलच्या पाण्याने आघोळ करण्यासाठी कोमट पाणी घ्या. तुम्ही आंघोळीसाठी घेतलेले पाणी खूप गरम किंवा खूप थंड तर नाही ना याची खात्री करून घ्या. कोमट पाण्यात ऑलिव्ह ऑईलचे काही थेंब टाका. आंघोळीच्या पाण्याच्या प्रमाणानुसार तुम्ही ऑलिव्ह ऑइलचे प्रमाण वाढवू किंवा कमी करू शकता. ऑलिव्ह ऑइल घातल्यानंतर ते पाणी काही काळ तसेच राहू द्या. थोड्या वेळाने या पाण्याने आंघोळ करा. एक महिना दररोज पाण्यात ऑलिव्ह ऑइल घालून आंघोळ केल्यास तुम्हाला त्याचा त्वचेवर चांगला परिणाम झाल्याचे दिसेल. Also Read - Chanakya Niti: तुमच्या पत्नीमध्ये असतील 'हे' तीन गुण तर तुम्हाला कशाचीही कमी पडणार नाही!