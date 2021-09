मुंबई: आजच्या काळातील तणावपूर्ण जीवनशैलीमुळे लोकांमध्ये धुम्रपानाचे व्यसन वाढत आहे. आपल्याला माहित आहे की धूम्रपान आरोग्यासाठी खूप हानिकारक आहे. धूम्रपान व्यसन केवळ आपले शरीर कमकुवत करत नाही तर हळूहळू आपले मन देखील कमकुवत करते. सिगारेट ओढण्यामुळे अनेक आजार होतात. अशा स्थितीत अनेक लोक सिगारेट सोडण्याचा (Smoking Quit) विचार करतात. परंतु व्यसनामुळे ते शक्य होत नाही.Also Read - World No Tobacco Day : आज जागतिक तंबाखू निषेध दिन, असं सोडा धुम्रपानाचं व्यसन

अशा परिस्थितीत जर तुम्हाला देखील तुमच्या धूम्रपान सोडायचे (Quit-Smoking) असेल किंवा तुमच्या जोडीदाराला धुम्रपानापासून दूर ठेवायचे असेल तर काही घरगुती उपाय (Quit-Smoking Tips) करून धूम्रपानाचे व्यसन दूर करता येऊ शकतो. जाणून घेऊयात काय आहेत घरगुती उपाय… (Smoking Quit Tips: Do You Want To Quit Smoking? Get rid of addiction by this home remedy)

कोमट पाणी (Warm water) : एक ग्लास कोमट पाण्यात एक चमचा मध घालून प्यायल्याने सिगारेट पिण्याची सवय सोडण्यास मदत होते. (Smoking Quit Tips: Do You Want To Quit Smoking? Get rid of addiction by this home remedy)

मुळा खा : किसलेला मुळा खाल्ल्याने अशा लोकांना देखील फायदा होऊ शकतो जे चेन स्मोकर आहेत किंवा वाईट व्यसनांनी ग्रस्त आहेत. हे तुम्ही मधासह देखील खाऊ शकता.

ओट्सचे सेवन : ओट्स शरीरातून विष बाहेर काढून धूम्रपानाची इच्छा कमी करण्यास मदत करते. त्यामुळे व्यसनापासून सुटका मिळवण्यासाठी नाश्त्यामध्ये ओट्सचा समावेश नक्की करावा.

पाणी आणि लाल मिरची : जेव्हाही तुम्हाला धूम्रपान करावेसे वाटते तेव्हा 1 ग्लास पाण्यात चिमूटभर लाल तिखट घाला आणि प्या. यातून तुम्हाला त्वरित आराम मिळेल. (Smoking Quit Tips: Do You Want To Quit Smoking? Get rid of addiction by this home remedy)