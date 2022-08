Smoking Side Effects: धूम्रपान आरोग्यासाठी हानिकारक असते. त्यामुळेच धूम्रपानाच्या जाहिरातीपूर्वी हा इशारा दिला जातो. याशिवाय सिगारेटच्या पॅकेटवरही हा इशारा लिहिलेला असतो. असे असतानाही मोठ्या प्रमाणात लोक धूम्रपान करतात. धूम्रपान आरोग्यासाठी किती हानिकारक (Smoking is injurious to health) आहे हे सर्वांनाच माहीत आहे. परंतु जे लोक धूम्रपान करत नाहीत (non-smokers) त्यांच्यासाठी देखील ते खूप हानिकारक ठरते. धूम्रपान करणाऱ्यांच्या जवळ राहणाऱ्या लोकांना देखील त्याचा धोका असू शकतो. याला सेकंडहँड स्मोकिंग (Secondhand Smoking) देखील म्हटले जाते. ब्रिटीश मेडिकल जर्नल द लॅन्सेटच्या दाव्यानुसार सेकंडहँड स्मोकिंग हे कॅन्सरचे 10वे सर्वात मोठे कारण आहे. जाणून घेऊया सेकंडहँड स्मोकिंग म्हणजे काय आणि त्याचा तुमच्या आरोग्यावर काय परिणाम होतो.Also Read - World No Tobacco Day 2022: तंबाखू, विडी-सिगारेटची सवय सोडायची असेल तर हे नक्की वाचा!

सेकंड हँड स्मोकिंग म्हणजे काय

सिगारेट, सिगार किंवा हुक्का यांच्या धुराच्या संपर्कात येण्याला सेकंड हँड स्मोकिंग म्हटले जाते. जर तुम्ही या धुराच्या संपर्कात आलात तर तुम्ही सेकंड हॅण्ड स्मोकिंगचे बळी ठरत आहात हे समजून जा. लहान मुले आणि वृद्धांवर सेकंडहँड स्मोकिंगचा खूप वाईट परिणाम होत असल्याचे सांगण्यात येते. काही वेळा ते प्राणघातकही ठरू शकते. त्यामुळे सिगरेट ओढणाऱ्या किंवा धुम्रपान करणाऱ्यांपासून नेहमी दूर राहाणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

संशोधक काय म्हणतात?

अभ्यासातून समोर आलेल्या निष्कर्षानुसार धूम्रपान करणार्‍या लोकांमध्ये जेवढा कर्करोगाचा धोका आहे तेवढाच धोका धूम्रपान करणार्‍या लोकांच्या जवळ असणाऱ्या लोकांमध्ये आहे. संशोधकांनुसार जगभरात सेकंडहँड स्मोकिंग किंवा पॅसिव्ह स्मोकिंगच्या बळींची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे तुम्ही देखील धुम्रपान करत नसाल तरी तुमच्या आजुबाजूला धुम्रपान करणाऱ्या लोकांपासून सावध राहण्याची गरज आहे. कारण त्यांनी केलेले धुम्रपान तुमच्यासाठी घातक ठरू शकते.

संशोधनातून काय समोर आले?

यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शननुसार (CDC) सेकंड हँड स्मोकमध्ये जवळपास 7000 रसायने असतात. यातील शेकडो रसायने विषारी आहेत आणि 70 पेक्षा जास्त कॅन्सरसाठी कारणीभूत ठरू शकतात. CDC नुसार जे लोक घरात किंवा ऑफिसमध्ये धूम्रपान करणाऱ्या लोकांच्या संपर्कात येतात त्यांना फुफ्फुसाचा कर्करोग होण्याचा धोका 20 ते 30 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो.