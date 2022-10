Surya Grahan 2022 Time: या वर्षातील शेवटचे सूर्यग्रहण आज 25 ऑक्टोबर (solar eclipse 2022 date and time) रोजी होत आहे. वैज्ञानिक दृष्टीकोणातू पाहिले तर जेव्हा चंद्र पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये येतो तेव्हा सूर्यग्रहण (Surya Grahan 2022 Time In India) होते. या स्थितीत चंद्र मध्ये आल्याने सूर्य काही काळासाठी (Solar eclipse of October 25, 2022) झाकला जातो आणि पृथ्वीवर अंधार पडल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते. परंतु हिंदू धर्मात सूर्य ग्रहण आणि चंद्र ग्रहणाविषयी काही समज (Hindu religious belief) आहेत आहेत. हिंदू धर्माला मानणारे लोक या काळात ग्रहणाशी संबंधीत (Surya Grahan negative effects) अनेक नियम पाळतात.Also Read - Surya Grahan 2022 : सूर्यग्रहणाच्या वेळी चुकूनही करु नका ही कामं, नाही तर होईल मोठं नुकसान!

हिंदू धर्मातील पौराणिक मान्यतांनुसार सूर्यग्रहण हे राहु आणि केतूमुळे होते. हिंदू कॅलेंडरनुसार कार्तिक अमावस्या तिथीला म्हणजेच मंगळवारी 25 ऑक्टोबर 2022 रोजी सूर्यग्रहण होत आहे. ग्रहण काळात हिंदू धर्मातील अनेक लोक सुतकांचे नियम पाळतात. या काळात कोणतेही शुभ कार्य करू नये असा एक समज आहे. तसेच ग्रहण काळात काही खाणे आणि पिणे देखील निषिद्ध मानले जाते. यावेळी भारतातील काही भागांमधील लोकांना सूर्यग्रहण पाहता येणार आहे. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सूर्यग्रहण किती वाजता दिसेल हे जाणून घेऊया. Also Read - Surya Grahan 2022: लक्ष्मीपूजनावर असेल ग्रहणाची सावली! जाणून घ्या केव्हा सुरू होतोय सूर्यग्रहणाचा सूतक काळ

मुंबई – सायंकाळी 04:49 पासून ते 06:09 वाजेपर्यंत

पुणे – सायंकाळी 04:51 पासून ते 06:06 वाजेपर्यंत

नवी दिल्ली- सायंकाळी 04:28 पासून ते 05:42 वाजेपर्यंत

कोलकाता – सायंकाळी 04:51 पासून ते 05:04 वाजेपर्यंत

चेन्नई – सायंकाळी 05:13 पासून ते 05:45 वाजेपर्यंत Also Read - Surya Grahan 2022 : दिवाळीत या वर्षातील शेवटचं सूर्यग्रहण, जाणून घ्या काय आहे समज आणि गैरसमज

अहमदाबाद – सायंकाळी 04:38 पासून ते 06:06 वाजेपर्यंत

बंगळुरू – सायंकाळी 05:12 पासून ते 05:56 वाजेपर्यंत

हैदराबाद- सायंकाळी 04:58 पासून ते 05:48 वाजेपर्यंत

जयपूर – सायंकाळी 04:31 पासून ते 05:50 वाजेपर्यंत

पाटणा – सायंकाळी04:42 पासून ते 05:14 वाजेपर्यंत

लखनौ- सायंकाळी 04:36 पासून ते 05:29 वाजेपर्यंत

भोपाळ – सायंकाळी 04:42 पासून ते 05:47 वाजेपर्यंत

चंदीगड – सायंकाळी 04:23 पासून ते 05:41 वाजेपर्यंत

मथुरा – सायंकाळी 04:31 पासून ते 05:41 वाजेपर्यंत

सूर्यग्रहण पाहताना घ्या काळजी

सूर्यग्रहण पाहण्यासाठी कायम सुरक्षित पद्धतींचाच वापर करावा. सूर्याच्या प्रखर आणि अतिनील किरणांमुळे डोळ्यांना इजा पोहोचू शकते आणि यामुळे कायमस्वरुपी परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सूर्यग्रहण प्रत्यक्ष डोळ्यांनी कधीच पाहू नये. सूर्यग्रहण काळात काही काळासाठी तुम्हाला सूर्यप्रकाश कमी झाल्याचे भासू शकते. मात्र या काळात देखील सूर्याची किरणे डोळ्यांसाठी धोकादायक ठरतात. त्यामुळे सूर्यग्रहण पाहण्यासाठई सुरक्षित पद्धतीचा वापर करावा. सूर्यग्रहण घरीच पाहायचे असेल तर तुम्ही ऑनलाईन देखील पाहू शकता. timeanddate.com या वेबसाईटवर तुम्हाला पाहता येईल.