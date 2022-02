Som Pradosh Vrat 2022: आज सोमप्रदोष व्रत आहे. शास्त्रानुसार प्रदोष व्रत (Pradosh Vrat) केल्याने सर्व सुख प्राप्त होऊ शकते. दर महिन्याला शुक्ल आणि कृष्ण पक्ष या दोन पक्षांच्या त्रयोदशी तिथीला प्रदोष व्रत येते. यावेळी शुक्ल पक्षातील प्रदोष व्रत 14 फेब्रुवारी रोजी आहे. सोम प्रदोष व्रताचे (Som Pradosh Vrat) पालन केल्याने भगवान शंकर प्रसन्न होतात आणि भक्तांच्या सर्व इच्छा पूर्ण करतात असे मानले जाते. या वेळी प्रदोष व्रताच्या दिवशी 3 शुभ योग तयार होत आहेत. या दिवशी सिद्धी योग, रवि योग आणि आयुष्मान योग येणार आहेत.Also Read - Som Pradosh Vrat 2022: कधी आहे प्रदोष व्रत? जाणून घ्या तिथी, शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी

