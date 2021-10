मुंबई : शास्त्रानुसार सोमवारी भगवान शंकराची पूजा केली जाते आणि या दिवशी उपवास (Somvar Vrat) केल्याने महादेव आणि माता पार्वती प्रसन्न होतात अशी मान्यता आहे. सोमवारचे व्रत (Somvar Vrat Importance) अगदी सोपे आहे. परंतु हे व्रत पाळण्याचे काही नियम आहेत. त्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. अनेक वेळा सोमवारचे व्रत आणि पूजेत नकळतपणे काही चुका (Somvar Vrat mistake) होतात आणि या चुकांमुळे उपवासाचे फळ मिळत नाही असे मानले जाते. त्यामुळे जाणून घेऊया सोमवारच्या व्रताचे नियम (Somvar Vrat Niyam) आणि कोणत्या चुका करू नये याविषयी. (Somvar Vrat Vidhi: Don’t make these mistakes in worshiping Mahadev? know the rules of Somvar Vrat)Also Read - Navratri 2021 Important Dates: जाणून घ्या नवरात्रीतील पूजेचा महत्वपूर्ण तिथी आणि शुभ मुहूर्त

सोमवारच्या व्रताचे नियम (Somvar Vrat Niyam)

सोमवारी भगवान शंकराची पूजा आणि व्रत करण्याचे विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी सकाळी लवकर उठून आंघोळ आणि प्रात विधी आटोपल्यानंतर स्वच्छ कपडे परिधान करावे. शक्य असल्यास मंदिरात जाऊन शिवलिंगाचा जलाभिषेक करावा आणि व्रताचा संकल्प घ्या. यानंतर भगवान शंकर आणि माता पार्वतीची पूजा करा आणि व्रताची कथा नक्कीच ऐका. हिंदू शास्त्रानुसार सोमवारच्या व्रतामध्ये तीन प्रहरांमध्ये एकदाच भोजन करावे. उपवासात फलाहार घेऊ शकता.

सोमवारच्या व्रताचे प्रकार (Types of Somvar Vrat)

सोमवारी व्रत करण्याचे तीन प्रकार आहेत. यामध्ये सामान्य प्रति सोमवार, सोम्य प्रदोष आणि सोळा सोमवार यांचा समावेश आहे. तिन्ही उपवासाचे विधी आणि उपासनेचे नियम समान आहेत. सर्व उपवासांमध्ये एकदाच भोजन करावे.

महादेवाची पूजा करताना करू नका या चुका

सोमवारी भगवान शंकराची पूजा केली जाते आणि या दिवशी व्रत केल्याने महादेव प्रसन्न होतात आणि भक्तांच्या इच्छा पूर्ण करतात अशी मान्यता आहे. परंतु या व्रतात चुकूनही करू नका या चूका..