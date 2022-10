Sperm Count Tips: सध्याच्या धावपळीच्या आयुष्याचा अनेकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होत आहे. प्रत्येक क्षेत्रात असलेल्या स्पर्धेमुळे आरोग्याकडे (Health tips for men) लक्ष देणं सर्वांनाच शक्य होत नाही. त्यामुळे दिनचर्या विस्कळीत होण्यापासून अनेकांना काही वाईट सवयी देखील जडतात. परंतु या वाईट सवयी तुमच्यावर आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतात. काही सवयींचा वाईट परिणाम थेट तुमच्या शुक्राणूंच्या संख्येवर (Reasons For Low Sperm Count) होऊ शकतो. जास्त ताण, चुकीचे खाणे आणि चुकीची जीवनशैली यामुळे तुमची प्रजनन क्षमता (Low Sperm Count) प्रभावित होऊ शकते. त्यामुळे तुम्हाला लैंगिक समस्या भेडसावत असतील किंवा तुमच्या सेक्स ड्राईव्हमध्ये काही समस्या (Reasons For Low Sperm Count) असेल तर त्यामागील कारण तुमच्या काही सवयी असू शकतात. आज आम्ही तुम्हाला कोणत्या सवयी सोडल्या पाहिजेत याबाबत सांगणार आहोत.Also Read - Oats Benefits: ब्रेकफास्टमध्ये अवश्य करा ओट्सचा समावेश, वजन कमी होण्यासोबतच चेहऱ्यावर येईल ग्लो!

कोणत्या सवयींमुळे कमी होते शुक्राणूंची संख्या?

रात्री उशिरा झोपण्याची सवय –रात्री उशिरा झोपल्यामुळे तणाव आणि लठ्ठपणाची समस्या उद्भवते. यामुळे शुक्राणूंची संख्या देखील कमी होऊ शकते. तसेच रात्रीच्या वेळी जागरण केल्यामुळे तुम्हाला मानसिक त्रास निर्माण होऊ शकतो आणि तुमची प्रतिकारशक्तीही कमकुवत होते. त्यामुळे रात्री उशिरा झोपण्याची सवय आजपासून बदला.

अति ताणतणाव – तुम्हालाही छोट्या-छोट्या गोष्टीवरून ताण येतो का? असे होत असेल तर सावध व्हा. कारण हा तणाव पुरुषांसाठी घातक ठरू शकतो आणि तणावामुळे लैंगिंक आरोग्यावर परिणाम होऊन शुक्राणूंची संख्या कमी होऊ शकते. पुरुषांमध्ये चिंता आणि तणावामुळे शुक्राणूंची गुणवत्ता कमी होते असे अभ्यासातून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे कायम आनंदी राहण्याचा प्रयत्न करा आणि तणाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत राहा.

मद्यपानाची सवय – मद्यपानाच्या सवयीचा देखील तुमच्या लैंगिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. दारू आणि तंबाखूचे सेवन पुरुषांसाठी घातक ठरू शकते. कारण अल्कोहोलच्या अतिसेवनाने टेस्टोस्टेरॉनवर वाईट परिणाम होतो. त्यामुळे तुमच्या स्पर्म काउंटवरही त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

व्यायाम न करणे – व्यायाम न केल्यामुळे तुम्हाला लठ्ठपणाच्या समस्येला सामोरे जावे लागू शकते. तसेच लठ्ठपणामुळे तुमच्या शुक्राणूंची गतिशीलता मंदावते आणि त्याचा तुमच्या लैंगिक जीवनावर परिणाम होतो. त्यामुळे तुमचे काम एका जागी बसून असेल तर आजपासूनच व्यायामाची सवय लावा. जास्तीत जास्त चालण्याचा प्रयत्न करा. डेस्क जॉब करणाऱ्या पुरुषांनी रोज व्यायाम करणे आवश्यक आहे.

(टीप : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य आणि उपलब्ध माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा)