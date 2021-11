मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांचे गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असलेले आंदोलन (ST employees strike) मागे घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी आंदोलकांना विनंती केली आहे. आंदोलकांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले, एसटी कर्मचाऱ्यांनो (ST Workers Strike) तुम्ही आमचेच आहात, बाहेरचे नाहीत. तुम्हाला दिलासा द्यावा यासाठी, राज्य शासन मनापासून प्रयत्न करत आहोत. उच्च न्यायालयासमोर देखील शासनानं आपला प्रश्न सोडविण्यासाठी काय-काय पाऊलं उचलत आहोत ते सांगितलंय. न्यायालयाच्या सूचनेप्रमाणे तोडगा काढण्यासाठी आपण विशेष समिती नेमून कामही सुरु केलं आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: राजस्थानमधील बाडमेरमध्ये बस-टँकरचा भीषण अपघात, आगीत 5 जणांचा होरपळून मृत्यू

मुख्यंमंत्री उद्धव ठाकरे एसटी कर्मचाऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्यासाठी आवाहन (CM Uddhav Thackeray's heartfelt appeal to ST employees) करताना म्हणाले, माझी आपणास हात जोडून विनंती आहे कृपया राज्यातील गोरगरीब आणि सर्वसामान्य प्रवाशांना वेठीस धरणारे आंदोलन करू नका. राज्याच्या परिस्थितीतबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले आपण सर्व अजूनही कोरोनाशी लढतोय. दोन वर्षांपासून या विषाणूचा मुकाबला करत आपण कसाबसा मार्ग काढतोय. त्यामुळे कृपया शासनाच्या प्रयत्नांना सहकार्य करा असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्यासाठी कळकळीची विनंती केली आहे. (ST employees strike: Chief Minister Uddhav Thackeray's heartfelt appeal to ST employees to cooperate)

भडकवणाऱ्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नका : अनिल परब

एसटी महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करावे यासाठी मागील तीन दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. कोर्टाच्या निर्देशानंतरही राज्यभरात कर्मचारी मागे हटायला तयार नाहीत. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी पुन्हा कामगारांना आवाहन केलं आहे. हायकोर्टाने दिलेले आदेश कर्मचाऱ्यांचे हित बघून दिले आहेत. त्यांची विलिनीकरणाची मागणी मोठी आहे. त्यासाठी समिती नेमली आहे. संप (ST bus strike) सुरू राहिल्यास एसटी कर्मचाऱ्यांची अडचण वाढेल, असं परिवहनमंत्री अनिल परब म्हटले आहे. तसेच संपप्रकरणी भडकवणाऱ्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नका असं आवाहन त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना केले आहे.

गोपीचंद पडळकर, किरीट सोमय्या पोलिसांच्या ताब्यात

दरम्यान, एसटी संपाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनासाठी मंत्रालयाकडे जाताना भाजप नेते गोपीचंद पडळकर, किरीट सोमय्या यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. यावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. काही झाले तरी आम्ही मंत्रालयावर आंदोलन करणार असा इशारा सोमय्या यांनी दिला आहे.