Star Fruits Benefits For Health: व्हिटॅमिन सीने ( Vitamin C) समृद्ध असलेल्या आवळा, संत्री, लिंबू आणि पेरू या भारतीय फळांसह ( Indian Fruit ) स्टार फ्रुटचे नाव देखील घेतले जाते. चाट मसाला आणि काळे मीठ किंवा पिंक सॉल्ट घातल्यास स्टार फ्रूटची आंबट चव आणखी छान लागते. बॉलीवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीलाही ( bollywood actress Shilpa Shetty) स्टार फ्रूट ( Star Fruit) खायला खूप आवडते आणि याचा पुरावा तिच्या नवीन सोशल मीडिया पोस्टमध्ये (social media post) पाहायला मिळाला. या व्हिडिओ पोस्टमध्ये शिल्पा शेट्टी झाडावरची फळे तोडताना दिसत आहे. तसेच तिने स्टार फ्रूटचे सेवन कसे करते ( how to eat star fruit) हे विडियोमध्ये सांगितले आहे.

काय आहे स्टार फ्रूट –

हिवाळ्यात बोर, पेरु, आवळा आदी फळे रस्त्यावर किंवा शाळांच्या आसपास विक्रीसाठी येतात हे आपण पाहिले असेल. या फळांमध्ये तुम्ही हिरव्या-पिवळ्या रंगाचे स्टार फ्रूट देखील पहिले असेल. या फळाला कापल्यानंतर त्याचे तुकडे ताऱ्याच्या आकारात दिसतात. हे फळ भारतात कामरख म्हणूनही ओळखले जाते. शिल्पा शेट्टीला हे फळ खायला खूप आवडते. तिने तिच्या व्हिडिओमध्ये स्टार फ्रूट हे व्हिटॅमिन सीने समृद्ध फळ असल्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय व्हिटॅमिन बी, फायबर आणि विविध प्रकारची खनिजे देखील यामध्ये आढळतात असे तिने म्हटले आहे. हे सर्व घटक शरीरासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे फायदेशीर ठरतात.

हे आहेत स्टार फ्रूटचे फायदे –

– स्कीन हेल्थ बूस्ट ( skin health boost ) करण्यासाठी स्टार फ्रूटचे सेवन लाभकारी मानले जाते.

– व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असल्याने स्टार फ्रूटच्या सेवनाने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि ऋतू बदलल्याने होणार्‍या सर्दी, फ्लू सारख्या मौसमी आजारांपासून दूर राहण्यास मदत होते.

– या फळामध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असते. स्टार फ्रूट चयापचय वाढवण्यास मदत करते. स्टार फ्रूटच्या सेवनाने वजन कमी होण्यास सुद्धा मदत होते.

– पिंपल्स, निस्तेज त्वचा आणि कोरडी त्वचा यासारख्या त्वचेशी संबंधित समस्यांपासून आराम मिळण्याच्या दृष्टीने स्टार फ्रूटचे सेवन फायदेशीर मानले जाते.

– स्टार फ्रूटमध्ये कॅल्शियमचे प्रमाणही खूप जास्त असते. कॅल्शियम हाडे आणि दात मजबूत करण्याचे काम करते.

– यासह अ‍ॅसिडिटी, गॅस आणि बद्धकोष्ठता यासारख्या पचनसंस्थेशी संबंधित समस्या दूर करण्यासाठी स्टार फ्रूटचे सेवन फायदेशीर ठरू शकते.