नवी दिल्ली: बऱ्याचदा लोकांना उष्णता आणि पोटात जळजळण्याची समस्या (Stomach Heat) त्रस्त करत असते. कधीकधी पोटातील उष्णतेमुळे अनेकांच्या चेहऱ्यावरही परिणाम (Stomach Heat Effect) दिसून येतो. यामुळे चेहऱ्यावर मुरुम येऊ लागतात. जेव्हा आपण काही जड अन्न खातो तेव्हा असे घडते. ते पचत नाही आणि पोटात अॅसिड वाढू लागते. आम्ही तुम्हाला ही समस्या टाळण्याचे काही उपाय (Home Remedies) सांगणार आहोत… (Stomach Heat Home Remedies: Increases stomach heat and inflammation due to these causes; This home remedy will bring relief)Also Read - Black Salt Benefits: दररोज सकाळी काळ मीठ आणि पाण्याचे एकत्र करा सेवन; फायदे जाणून तुम्हाला वाटेल आश्चर्य

पोटात जळजळ होण्याची आणि उष्णतेची कारणे

– अधिक मसालेदार पदार्थ खाणे

– मांसाहाराचा मोठ्या प्रमाणात वापर

– अल्कोहोल आणि धूम्रपान यांचा अतिवापर

– स्वेच्छेने औषधे घेणे

– बराच वेळ भुकेले असणे

– योग्य वेळी जेवण न करणे

– अधिक चहा आणि कॉफी पिणे Also Read - Headache Home Remedies: तुम्हीही सततच्या डोकेदुखीने त्रस्त आहात का? हे सोप्पे उपाय करून व्हा त्रासातून मुक्त

पोटातील जळजळ आणि उष्णता शांत करण्यासाठी काही उपाय

तुळशीची पाने : तुळशीच्या पाणांचे सेवन केल्याने पोटात पाणी आणि द्रव वाढण्यास मदत होते. हे मसालेदार आणि मिरचीचे अन्न पचवण्यास मदत करते. अशा स्थितीत पोटात जास्त आम्ल तयार होण्यापासून बचाव होते. Also Read - Constipation Remedies: बद्धकोष्ठतेमुळे शरीरात उद्भवू शकतात अनेक आजार; हे उपाय करून होऊ शकता मुक्त

बडीशेप : बडीशेपचा प्रभाव खूप थंड असतो आण त्यामुळे पोट गारवा मिळतो. जेवणानंतर बडीशेपचे सेवन केल्याने पोटातील जळजळ, गॅस, उष्णता इत्यादींपासून आराम मिळतो आणि पोटाला थंडपणा मिळतो.

वेलची : वेलचीचा प्रभावही थंड असतो. याचे सेवन केल्याने पोटाची उष्णता, जळजळ, अॅसिडिटी दूर होऊ लागते. वेलची खाल्ल्याने पोटात जास्त अॅसिड तयार होण्यास प्रतिबंध होतो.

पुदीना : पुदीना पोटातील उष्णता, जळजळ आणि अॅसिडिटी टाळण्यासाठी फायदेशीर आहे. पुदीनाअँटी-ऑक्सिडंट, अँटी-बॅक्टीरियल, अँटी-इंफ्लेमेटरी आणि औषधी गुणांनी समृद्ध असतो. याचे सेवना केल्यामुळे पचनसंस्था आणि रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत होते.