Sugandhi Utane: दिवाळी सण काही दिवसांवर आला आहे. वसूबारसपासून (Vasubaras 2022) सुरू होणारा हा सण भाऊबीजपर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीने आणि पसाजरा केला जातो. दिवाळीत अभ्यंग स्नानाला (Abhyanga Snan) विशेष महत्त्व आहे. दिवाळीत सुगंधी उटणे (Ayurvedic Sugandhi Ubtan) लावून अभ्यंगस्नान केली जाते. नरकचतुर्दशीच्या (Narak Chaturdashi 2022) दिवशीही पहाटे उठून सूर्योदयापूर्वी अभ्यंगस्नान केले जाते. गेल्या अनेक वर्षांपासून दिवळीत पहाटे उटणे (sugandhi utane recipe) लावून आंघोळ करण्याची प्रथा आहे. बाजारात वेगवेगळ्या प्रकारचे उटणे उपलब्ध आसतात. मात्र काही उटण्यांमध्ये (Utane at Home for Diwali) केमिकल्सही वापरले जातात. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला घरीच उटणे तयार करण्याची पद्धत (Utane Ingredients and Method) सांगणार आहोत.

उटण्यालासाठी लागणारं साहित्य

250 ग्रॅम मसूर डाळीचे पीठ

25 ग्रॅम नागर मोथा

25 ग्रॅम आवळकाठी

25 ग्रॅम जेष्टमध

25 ग्रॅम वाळा

25 ग्रॅम तुळशी पावडर

25 ग्रॅम सुगंधी कचोरा

5 ग्रॅम आंबेहळद

25 ग्रॅम मंजीस्ट

25 ग्रॅम सरीवा

5 ग्रॅम कापूर

उटणे बनवण्याची पद्धत

हे सर्व वाटून त्यांची बारीक पावडर करून घ्या. अंघोळीच्या वेळी या कोरड्या पावडरमध्ये थोडे गरण पाणी घाला मिक्स करा. तयार झालेला लेप शरीरावर लावा आणि त्यांनंतर आंघोल करा. घरीच बनवलेले हे आयुर्वेदिक आणि सुगंधी उटणे त्वचेसाठी अतिशय फायदेशीर असते. उटणे लावल्याने त्वचा कोरडी पडत नाही. तसेच त्वचा मऊ होते आणि त्वचेवर उजळपणा येतो.

उटणे लावून अभ्यंग स्नान केल्याने चेहरा आणि शरीराची त्वचा तजेलदार होते आणि स्नायू बळकट होतात. उटणे लावून स्नान करणे आरोग्यासाठी चांगले असते. त्यामुळे तुम्ही दिवाळीच्या दिवशीच नाहीत तर वर्षभरता कधीही उटणे लावून स्नान करू शकता. उटणे लावून स्नान केल्याने हिवाळ्यात त्वचा मऊ राहते.