Sun Transit in Cancer 2022: ज्योतिष शास्त्रानुसार (Jyotish Shastra) ग्रहांच्या युतीचा आणि संक्रमणाचा (Surya Rashi Parivartn) व्यक्तीच्या जीवनावर प्रभाव पडतो. अशातच ग्रहांचा राजा सूर्य 16 जुलै रोजी राशी परिवर्तन (Surya Gochar 2022) करणार आहे. या राशी परिवर्तनादरम्यान सूर्य ग्रह मिथुन राशी सोडून कर्क राशीत (Sun Transit in Cancer 2022) प्रवेश करेल, सूर्य देव 17 ऑगस्टपर्यंत कर्क राशीत राहील. सूर्य ग्रह दर महिन्याला राशी परिवर्तन करतो आणि सूर्याच्या या संक्रमणामुळे सर्वच राशी प्रभावित होतात. सूर्याच्या संक्रमणाचा व्यक्तीच्या यशावर, आरोग्यावर आणि आत्मविश्वासावर मोठा प्रभाव पडतो. यावेळी सूर्याचे (Sun Transit In July 2022) हे राशी परिवर्तन 3 राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णकाळ ठरणार आहे. या लोकांवर महिनाभर सूर्य देवाची कृपा होईल आणि मोठा लाभ देईल. चला तर मग जाणून घेऊया सूर्याचे हे राशी परिवर्तन कोणत्या राशीच्या व्यक्तीसाठी वरदान सिद्ध होणार आहे…

या 3 राशींचे नशीब चमकणार

मेष राशी –

सूर्य ग्रहाचे कर्क राशीतील संक्रमण मेष राशीच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे. या संक्रमण दरम्यान या लोकांची करिअरमध्ये प्रगती होईल. कार्यक्षेत्रात मोठे पद मिळवण्याची शक्यता आहे. यासह जे लोक नोकरी बदलण्यास इच्छुक असतील त्यांना मनासारखी नोकरी मिळू शकते. या कालावधीत व्यावसायिकांना महत्त्वाचे सौदे करता येतील.

वृषभ राशी –

जुलै महिन्यात होत असलेल्या सूर्याच्या राशीच्या बदलामुळे वृषभ राशीच्या लोकांना नवीन नोकरीची संधी मिळेल. तसेच मनासारखा पगार मिळाल्याने नोकरी बदलण्याचा आनंद द्विगुणित होऊ शकतो. कामाच्या ठिकाणी तुमचे कौतुक होईल. सहलीसाठी देखील हा काळ उत्तम आहे. यादरम्यान प्रवासही फायदेशीर ठरू शकतो. विशेषत: व्यापारी वर्गाला प्रवासातून मोठा फायदा होईल.

मिथुन राशी –

या महिन्यात ग्रहांची स्थिती आणि त्यात सूर्याचे राशी परिवर्तन मिथुन राशीच्या लोकांना शुभ परिणाम देणारा ठरेल. नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांना नवीन नोकरीची संधी मिळेल. उत्पनाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील. बऱ्याच दिवसांपासून अडकलेले पैसे परत मिळतील. गुंतवणुकीसाठी ही वेळा उत्तम आहे. जे लोक आपली प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना यश मिळेल.

