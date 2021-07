मुंबई : संपूर्ण सृष्टीमध्ये प्रकाश आणि उर्जेचा स्त्रोत केवळ सूर्य आहे. सूर्य निसर्गासाठी अत्यंत महत्वाचा ग्रह आहे. जर कुंडलीत सूर्य बळकट असेल तर मान-सन्मान आणि आदर प्राप्त होतो. अनेक लोक सकाळी सूर्य देवाची पूजा करतात आणि जल अर्पण करतात. यालाच सुर्याला अर्घ्य (Surya Arghya) देणे देखील म्हणतात. तुम्हाला हे माहिती आहे का की सूर्यदेवाला जल अर्पण करण्याचे काही नियम (Surya Arghya Niyam) आहेत. जर आपण या नियमांचे पालन करून सूर्यदेवाला जल अर्पण केले तर आपल्याला शुभ फळ प्राप्त होते. चला तर मग जाणून घेऊयात सुर्यदेवाला जल अर्पण करण्याच्या नियमांविषयी….(Surya Arghya Niyam when and how to offer arghya to the sun follow these rules will give auspicious results)

सुर्याला जल अर्पण करताना या बाबी ठेवा लक्षात (Surya Arghya Niyam)