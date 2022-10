Surya Grahan 2022 Time In Maharashtra: आज 25 ऑक्टोबर रोजी वर्षातील शेवटचे सूर्य दिसणार आहे. हे आंशिक सूर्यग्रहण असून ते संपूर्ण भारतात (Solar Eclipse 2022 Time in India) पाहिले जाऊ शकते. भारतात हे आंशिक सूर्यग्रहण 04:22 मिनिटांनी सुरू होईल आणि 06:32 वाजता संपेल. म्हणजेच राज्यात हे सूर्यग्रहण 2 तास 10 मिनिटेपर्यंत (solar eclipse time in maharashtra) पाहता येईल. परंतु त्यानंतर भारतात सूर्यास्त होईल आणि पुढील सूर्यग्रहणाचा (Surya Grahan 2022 in marathi) मोक्ष पाहता येणार नाही. हे सूर्यग्रहण देशाच्या सर्व भागात वेगवेगळ्या वेळी पाहता येईल. देशाच्या ईशान्य भागातून (Surya Grahan 2022, 25 October) पाहताना चंद्राच्या सावलीने सूर्याचा सुमारे 40 ते 50 टक्के भाग व्यापलेला दिसेल, तर देशाच्या इतर भागांमध्ये (Surya Grahan 2022 Date and time) यापेक्षा कमी प्रमाणात सूर्य व्यापलेले दिसेल. मुंबईत हे सूर्यग्रहण किती वाजता दिसेल आणि ते कसे बघावे हे जाणून घेऊया.Also Read - Surya Grahan 2022: सूर्यग्रहण काळात गर्भवती महिलांनी चुकूनही करू नये 'ही' कामे, अन्यथा होईल मोठा दुष्परिणाम

किती प्रकारचे असतात सूर्यग्रहण?

सूर्य ग्रहण ही एक खगोलशास्त्रीय घटना आहे. या घटनेत जेव्हा चंद्र सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्ये येतो तेव्हा सूर्य ग्रहण होते. सूर्ह ग्रहण हे आंशिक, संपूर्ण आणि कंकणाकृती अशा तीन प्रकारचे असतात.

सूर्य ग्रहणावेळ सूर्याचा काही भाग चंद्राने झाकलेला असतो तेव्हा त्याला आंशिक सूर्यग्रहण म्हणतात. आज दिसणार सूर्यग्रहण हे आंशिक सूर्यग्रहण आहे.

सूर्य ग्रहणावेळी जेव्हा चंद्र, सूर्य आणि पृथ्वी हे सर्व एकाच रेषेत येतात आणि पृथ्वीच्या एका भागावर पूर्ण अंधार पसरतो, तेव्हा त्याला संपूर्ण सूर्यग्रहण म्हटले जाते.

याचप्रमाणे सूर्य ग्रहणावेळी जेव्हा चंद्र पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये येतो, तेव्हा सूर्याचा फक्त मधला भाग झाकला जातो. अशा स्थितीत सूर्य बांगड्यी गोल दिसतो. याला कंकणाकृती म्हणजेच वलयाकार सूर्यग्रहण म्हणतात.

महाराष्ट्रात सूर्यग्रहण पाहण्याची वेळ

दिल्ली आणि मुंबई या शहरांचा विचार केल्यास ग्रहणाच्या मध्य काळात सूर्याचा अनुक्रमे 44 टक्के आणि 24 टक्के भाग व्यापलेला दिसेल. मुंबईत ग्रहण कालावधी 1 तास 19 मिनिटे असेल.

मुंबई – सायंकाळी 04:49 पासून ते 06:09 वाजेपर्यंत

पुणे – सायंकाळी 04:51 पासून ते 06:06 वाजेपर्यंत

नाशिक – सायंकाळी 04:47 पासून ते 06:05 वाजेपर्यंत

कोल्हापूर – सायंकाळी 04:57 पासून ते 06:06 वाजेपर्यंत

नागपूर – सायंकाळी 04:49 पासून ते 05:42 वाजेपर्यंत

सूर्यग्रहण पाहण्याची योग्य पद्धत

सूर्यग्रहण पाहण्यासाठी कायम सुरक्षित पद्धतींचाच वापर करावा. सूर्यग्रहणावेळी सूर्याच्या प्रखर किरणांमुळे डोळ्यांना इजा होऊ शकते. सूर्य प्रकाशातील अतिनील किरणे ही डोळ्यांमध्ये कॉर्निया या नाजूक भागाला इजा पोहोचवू शकतात. त्यामुळे सूर्यग्रहण प्रत्यक्ष डोळ्यांनी अजिबाद पाहू नका. सूर्य ग्रहण पाहण्यासाठी विशिष्ट प्रकारच्या गॉगलचा उपायोग करा. दूर्बिन, काळ्या काचेचा गॉगल, साधे गॉगल, अल्युमिनियम पेपर, कॅमेरा किंवा भिंगातून सूर्यग्रहण पाहू नका. तुम्ही ऑनलाईन पद्धतीने देखील पाहू शकता. timeanddate.com या वेबसाईटवर तुम्हाला सूर्यग्रहण पाहता येईल.

पुढील सूर्यग्रहण कधी?

आज होणारे सूर्यग्रहण हे अंशिक म्हणजेच खंडग्रास आहे. हे सूर्यग्रहण युरोप, मध्य-पूर्व, आफ्रिकेचा ईशान्य भाग, पश्चिम आशिया, अटलांटिक महासागराचा उत्तर भाग आणि हिंदी महासागराच्या उत्तर भागातून पाहिले जाऊ शकते. यानंतर भारतातून दिसणारे सूर्यग्रहण सुमारे 5 वर्षांनंतर म्हणजेच 2 ऑगस्ट 2027 रोजी होईल आणि ते खग्रास सूर्यग्रहण असेल. संपूर्ण देशभरातून हे सूर्यग्रहण पाहता येईल.