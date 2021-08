मुंबई : मंगळवारी 17 ऑगस्ट 2021 रोजी सूर्य सिंह राशीमध्ये गोचर (Surya Rashi Parivartan 2021) करणार आहे. सूर्यदेव हे सिंह राशीचे स्वामी आहेत. सूर्याचे सिंह राशीत गोचर (The Sun appears in Leo zodiac) अनेक राशींसाठी फायदेशीर ठरू शकणार आहे. जाणून घेऊया कोणत्या राशीसाठी सूर्याचे राशिपरिवर्तन फायदेशीर ठरेल. (Surya Rashi Parivartan 2021: The Sun will appear in Leo zodiac before Rakshabandhan Good luck to these 6 zodiac people!)

मेष रास (Aries zodiac) : या राशीच्या लोकांसाठी सूर्याचे रापरिवर्तन (Surya Rashi Parivartan) कौटुंबिक आयुष्य आणि धनाच्या बाबतीत खूप सकारात्मक सिद्ध होऊ शकते. यांना अचानक कुठूनही धन लाभ होऊ शकतो. आपत्याच्या बाबतही चांगली बातमी मिळू शकते. मात्र, यांनी या काळात आपल्या क्रोधावर नियंत्रण ठेवावे.

मिथुन रास (Gemini zodiac) : यांना सूर्यांच्या गोचरच्या (Surya Rashi Gochar) प्रभावामुळं व्यवसायात नफा मिळण्याचे योग बनू शकतात. भाऊ- बहिणीकडून मदत मिळू शकते. धैर्य आणि पराक्रमात वाढ होऊ शकते.

सिंह रास (Leo zodiac) : या राशीच्या लोकांसाठी धन लाभाचे चांगले योग बनण्याची शक्यता आहे. स्थान परिवर्तन देखील होऊ शकते. आदर वाढण्याची शक्यता आहे. आरोग्य उत्तम राहू शकते. कौटुंबिक सहाय्य मिळेल. गुंतवणूकीतून तुम्हाला नफा मिळण्याची शक्यता आहे.

तूळ रास (Libra zodiac) : सूर्याच्या राशिपरिवर्तनामुळे (Rashi Parivartan) तूळ राशीच्या लोकांच्या करिअरमधील अडचणी दूर होऊ शकतात. यांची आर्थिक स्थिती चांगली राहील. मुलाकडून चांगली बातमी मिळू शकते. सूर्याच्या राशिपरिवर्तनामुळे कार्यक्षेत्राशी संबंधित बाबींमध्ये यांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना लाभ मिळू शकतो.

वृश्चिक रास (Scorpio zodiac) : सूर्याच्या राशी परिवर्तनामुळे या राशीच्या लोकांना शुभ फळ मिळू शकते. नोकरीच्या शोधात असलेल्या लोकांना चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. पदोन्नती किंवा आर्थिक लाभाची देखील शक्यता असेल. कोणतेही नवीन काम सुरू करण्यासाठी सूर्याचे राशीपरिवर्तन या लोकांसाठी फायदेशीर ठरू शकते.

धनु रास (Sagittarius zodiac) : या राशीच्या लोकांना सूर्याच्या राशीपरिवर्तनामुळे अनुकूल परिणाम मिळू शकतात. गोचर काळात मुलांची प्रगती होऊ शकते. या काळात तुम्हाला मानसिक शांती देखील मिळू शकते.