Health : कोरोनामुळं नागरिकांनी आपल्या आरोग्यावर (Health) अधिक लक्ष्य देण्यास सुरुवात केली आहे. आरोग्य व्यवस्थित ठेवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची बाब असते ती म्हणजे व्यायाम (Exercise). योग्य पद्धतिनं केलेला व्यायाम तुमच्या शरिरासाठी अतिशय महत्त्वाचा असतो. नियमित व्यायाम केल्याने आरोग्य उत्तम राहते आणि शरीर तंदुरुस्त (Fitness) राहण्यासोबतच रोग प्रतिकार शक्ती (Immunity) देखील वाढते.

आजकाल लोक आपल्या फिटसनेकडं (Fitness) अधिक लक्ष देत आहेत. अनेकजण फिटनेसविषयी अतिशय अॅक्टिव्ह असतात. मात्र, नियमित व्यायाम करताना अशा काही अडचणी निर्माण होतात ज्यामुळं व्यायामापासून ब्रेक (Break in exercise) घ्यावा लागू शकतो. तुम्हीही जर अनेक दिवसांच्या ब्रेकनंतर व्यायाम (Exercise after break) सुरू करणार असाल तर काही बाबींची विशेष काळजी घेणं गरजेचं असतं. तर जाणून घेऊयात अनेक दिवसांच्या ब्रेकनंतर व्यायाम करताना काय काळजी घ्यावी?

सुरुवातीला करा आसनाचे व्यायाम : अनेक दिवसांच्या ब्रेकनंतर तुम्ही व्यायाम सुरू करणार असाल तर आसनाच्या व्यायामाने सुरुवात करा. सुरुवातीलाच अवघड व्यायाम करायला गेल्यास तुम्हाला शारीरिक वेदनांचा त्रास होऊ शकतो.

पाच मिनिटांचा नियम पाळा : आसनाचे व्यायाम न करता सुरुवातीला अवघड व्यायाम सुरू केल्यास लवकर थकवा येईल. अनेक दिवसांच्या ब्रेकनंतर व्यायाम सुरु करताना सुरुवातीला 5 मिनिटेच व्यायाम करावा. यानंतर दररोज हळूहळू व्यायामाची वेळ वाढवावी.

व्यायामाची वेळ पाळा : अनेक जण उत्साहात पुन्हा व्यायाम करण्यास सुरुवात करतात. मात्र काही दिवसांनतर पुन्हा व्यायाम न करण्याचे कारणं शोधतात. त्यामुळं तुमचा व्यायाम पुन्हा कोणत्याही कारणाने बंद होणार नाही आणि व्यायामाकडं तुमचं दुर्लक्ष होणार नाही याकडे तुम्हाला लक्ष ठेवावं लागेल. त्यामुळं तुम्ही व्यायामाचं वेळापत्रक बनवायला हवं.