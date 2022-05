Tarbuj khanyache fayde : सध्याच्या धावपळीच्या आयुष्यात माणसांची सेक्स लाईफ (Sex Life) अनेक कारणांमुळे विस्कळीत आणि निराशाजनक झाली आहे. कामाचा तणाव, थकवा, झोप कमी होणे आणि योग्य आहार न घेणे अशा अनेक कारणांमुळे अनेकांमध्ये सेक्सबद्दल निराशा वाढल्याचे दिसून येते. त्यामुळे उत्साह वाढवण्यासाठी विविध प्रकारच्या औषधांचा वापर केला जातो. अनेक लोक सेक्स लाईफ आणखी आनंदी (Happy Sex Life) करण्यासाठी आणि त्यात कमी झालेला उत्साह वाढवण्यासाठी आयुर्वेदिक औषधांच्या (Ayurvedic Medicine) शोधात असतात असे निदर्शनास आले आहे. मात्र टरबूज (Benefits of Watermelon) देखील सेक्स लाईफ आनंदी करण्यासाठी एक उत्तम उपाय आहे.Also Read - Vastu Tips: पती-पत्नीत सतत होतात भांडण, मग बेडरुममध्ये ठेवा या 4 वस्तू!

डाळिंबाचा रस हा 'व्हायग्रा'सारखेच काम करू शकतो हे अलिकडेच एका संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. डाळिंबाच्या रसासारखाच परिणाम आता टरबूज (कलिंगड) (Tarbuj) सुद्धा करू शकते (Water Melon will raise your sex stamina) असे एका संशोधनातून समोर आले आहे. टरबूज सर्वांना माहिती आहे. टरबूजाचा गुणधर्म थंड असतो. त्यात पाण्याचे प्रमाण अधिक असते. उन्हाळ्यात भरपूर टरबूज खाण्याचा सल्ला (Consume watermelon to make sex life happier) डॉक्टर देखील देतात. मात्र आता या फळाचा उपयोग चांगल्या सेक्स लाईफसाठी (Tarbuj khanyache fayde) देखील होऊ शकतो असे एका संशोधनातून समोर आले आहे.

भारतीय वंशाच्या एका संशोधकाने अमेरिकेत केलेल्या एका संशोधनात असे समोर आले आहे की, टरबूज हे व्हायग्रा सारखे काम उपयोगी (Watermelon Benefits) असते. सेक्ससाठीची ईच्छाशक्ती वाढवण्याचे काम टरबूज करू शकते. कलिंगडमधील घटक रक्तपेशींवर व्हायग्रासारखेच परिणाम करतात, असे या अभ्यासातून निदर्शनास आले आहे.

‘टेक्सास एअँड एमच्या फ्रुट अँड व्हे‍‍जिटेबल इम्प्रुव्हमेंट सेंटर’चे संचालक डॉ. भीमनगौडा पाटील यांनी याबाबतचे संशोधन केले आहे. त्यांनी सांगितले की “कलिंगड हे साधारण फळ नाही. त्यात शरीराच्या दृष्टीने अतिशय प्रभावशाली नैसर्गिक घटक आहेत. त्यात 92 टक्के पाणी असतं आणि कॅलरीज शून्य टक्के असतात. त्याच्या फायद्याची यादी बरीच मोठी आहे. त्यापैकी सर्वात मोठा लाभ लैंगिक क्षमता वाढवण्याचा आहे”.

तुमच्या सेक्स लाईफमध्ये काही प्रॉब्लेम्स असतील तर काळजी करायची आणि त्यासाठी महागड्या ट्रिटमेंट देखील घेण्याची गरज नाही. केवळ टरबूजचे सेवन करून तुम्ही तुमची सेक्स लाईफ आनंदी बनवू शकता. शिवाय टरबूज बाजारात सहज उपलब्ध होते त्यामुळे ते तुमच्या जास्त उपयोगी पडू शकते.

(टीप – लेखात दिलेला मजकूर हा सामान्य आणि उपलब्ध माहितीच्या आधारे देण्यात आला आहे. कोणताही उपाय करून पाहण्याआधी तज्ञांचा सल्ला नक्की घ्यावा. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांशी संपर्क साधावा)