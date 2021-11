मुंबई : मधुमेह (Diabetes) हा एक असा आजार आहे जो अधिकाधिक लोकांना आपल्या विळख्यात घेत आहे. हा रोग टाळण्यासाठी त्याची लक्षणे (Symptoms) ओळखणे महत्वाचे आहे. त्याची लक्षणे सौम्य ते गंभीर स्वरुपातील असू शकतात. टाइप 1 मधुमेहाची लक्षणे लगेच दिसून येतात, तर टाइप 2 मधुमेहाची लक्षणे खूप उशिरा दिसून येतात. अशा स्थितीत मधुमेही रुग्णांनी फॅट, शुगर आणि कार्बोहायड्रेट असलेले पदार्थ न खाण्याचा सल्ला दिला जातो. पण अनेकवेळा आरोग्यदायी मानल्या जाणाऱ्या अनेक गोष्टींमध्ये या सर्वांचा समावेश असतो. त्याविषयी जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे. (Things that are considered healthy can be dangerous for diabetics, stay away)Also Read - Honey And Clove benefits: मधासोबत दररोज करा लवंगाचे सेवन, होतील हे 4 मोठे फायदे

तांदूळ/भात (Rice) : तांदळात जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि फायबर आढळतात. त्यात कार्बोहायड्रेट्सचे प्रमाणही खूप जास्त असते. त्यामुळे शरीरातील साखरेची पातळी वाढते. अशा स्थितीत मधुमेहाची लक्षणे असलेल्या लोकांनी भात खाणे टाळावे. Also Read - Honey And Onion Homemade Syrup: सर्दी-खोकल्याने आहात त्रस्त, मग घरीच तयार करा कांदा आणि मधापासून औषध!

केळी (Bananas) : केळीमध्ये पोटॅशियम, व्हिटॅमिन बी-6, फायबर, मॅग्नेशियम इत्यादी घटक मुबलक प्रमाणात आढळतात तसेच त्यामध्ये नैसर्गिक साखरेचे प्रमाणही जास्त असते. जे साखरेच्या रुग्णांसाठी हानिकारक ठरू शकते. Also Read - Dangerous Combination With Honey: मधासोबत चुकूनही खाऊ नका हे पदार्थ, आरोग्यासाठी ठरेल हानीकारक!

मध (Honey) : साखरेपेक्षा मध हा चांगला पर्याय असला तरी काही वेळा त्यात साखरेचे प्रमाण जास्त असल्याने ते हानिकारक मानले जाते. अशा परिस्थितीत मधुमेहाच्या रुग्णांनी याचे सेवन काळजीपूर्वक करावे.

सुका मेवा (Dried fruits) : मनुका, बदाम, अंजीर हे मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी खूप हानिकारक ठरू शकतात. त्यामुळे मधुमेहाच्या रुग्णांनी किंवा मधुमेहाचे लक्षणे असलेल्या लोकांनी याचा वापर कमीतकमी कमी करावा. (Things that are considered healthy can be dangerous for diabetics, stay away)

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही)