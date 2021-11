मुंबई : थायरॉईड (Thyroid) हा आजार दिवसेंदिवस वाढत आहे. हा आजार पुरुषांपेक्षा स्त्रियांना जास्त प्रभावित करतो. बिघडलेली जीवनशैली हे थायरॉईडचे एक प्रमुख कारण आहे. थायरॉईडची औषधे बाजारात सहज उपलब्ध असली तरी काही घरगुती उपाय (Thyroid Home Remedies) करूनही त्यावर नियंत्रण मिळवता येऊ शकते. आज आम्‍ही तुम्‍हाला अशाच एका गोष्‍टीबद्दल सांगणार आहोत जी थायरॉइड (control thyroid) नियंत्रित करण्‍यासाठी खूप उपयोगी ठरू शकते. चला जाणून घेऊया… (Thyroid Home Remedies: Basil is very beneficial for controlling thyroid, thyroidsathi tulshiche fayde)Also Read - Dandruff Home Remedies For Winters : तुम्हालाही हिवाळ्यात सतावते का कोंड्याची समस्या? या उपायांनी आठवडाभरात मिळेल आराम

थायरॉईडची लक्षणे (Symptoms of thyroid)

– सतत वजन वाढणे

– सतत वजन कमी होणे

– घसा खवखवणे

– हृदयाच्या गतीमध्ये बदल होणे

– मूड बदलणे

– केस गळणे

थायरॉईडमध्ये तुळस ठरते फायदेशीर

थायरॉईडच्या रुग्णांसाठी तुळस खूप फायदेशीर (Basil in thyroid) ठरते. तुळशीमध्ये अँटी-इंफ्लेमेटरी, अँटी-फंगल, अँटी-व्हायरल आणि अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात. यामुळे थायरॉईडची लक्षणे कमी होतात. याशिवाय तुळशीमध्ये व्हिटॅमिन सी, कॅल्शियम, झिंक, आयर्न, मॅलिक अॅसिड हे घटक देखील असतात.

अशा प्रकारे करा तुळशीचे सेवन

थायरॉईड नियंत्रित करण्यासाठी दिवसातून दोनदा विना दुधाचा तुळशीचा चहा प्या. याशिवाय सकाळी रिकाम्या पोटी 2 ते 3 तुळशीची पाने खा. (Thyroid Home Remedies: Basil is very beneficial for controlling thyroid, thyroidsathi tulshiche fayde)

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही)