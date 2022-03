Tips For Energy Saving: उन्हाळा (Summer) सुरु झाला आहे. उन्हामुळे वाढलेल्या तापमानापासून संरक्षण व्हावे यासाठी अनेक जण घरात एसी (AC), कुलरचा (Cooler) वापर करतात. या दरम्यान, वीज बिलात (electricity bill) मोठ्या प्रमाणात वाढ होत नागरिकांना आर्थिक फटका सहन करावा लागतो. एसीच्या वापराने वीज बिलात वाढ होते. तुम्ही सुद्धा एसीच्या वापरामुळे येणाऱ्या वाढीव वीज बिलामुळे त्रास असाल तर ही माहिती तुमच्यासाठी फायदेशीर आहे. आम्ही तुम्हाला अशा काही टिप्स (AC Use Tips) सांगणार आहोत ज्यामुळे एसी वापरून देखील तुमचे वीज बिल कंट्रोलमध्ये राहिल. चला तर मग जाणून घेऊया काय आहेत या टिप्स….Also Read - Side Effects Of Air Conditioner: उन्हाळ्यात एसीचा वापर करताय?, एसीची हवा त्वचेसाठी हानीकारक, असे करा त्वचेचे संरक्षण!

एसी लावण्याआधी खिडक्या दरवाजे खुली करा –

एसीद्वारा रुम कुलिंग होण्यासाठी रुम वेंटिलेटेड होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे एसी लावण्याआधी रुमच्या खिडक्या-दरवाजे उघडून पंखा लावावा. यामुळे रुम वेंटिलेटेड होत रुम कुलिंग होण्यास जास्त वेळ लागत नाही. त्यामुळे एसी कमी वेळात रुम थंड करतो.

एसी ऑटो कुलिंग मोडवर ठेवावा –

विजेची बचत करायची असल्यास एसी ऑटो कुलिंग मोडवर ठेवा. यासह हवे असल्यास एसी 20 मिनिटांपर्यंत क्विक कूल मोडवर ठेवा. यामुळे तुमची खोली लवकर थंड होण्यास मदत होईल. खोली थंड झाल्यानंतर तापमान 24 अंशावर सेट करा. 24 अंश हे मानवी शरीरासाठी योग्य तापमान मानलं जातं.

वेळोवेळी करा मेंटेनन्स –

एसी हे एक यंत्र आहे. कोणतेही यंत्र व्यवस्थितरित्या काम करावे यासाठी त्याची वेळोवेळी दुरुस्ती आणि मेंटेनन्स गरजेचे आहे. एसीची देखील वेळोवेळी सर्व्हिसिंग करणे गरजेचे आहे. तुम्ही राहत असलेल्या घरात जास्त प्रमाणात धूळ येत असेल तर वर्षातून 2 ते 3 वेळा एसी सर्व्हिसिंग करा. यामुळे चांगल्या कुलिंगसह विजेची बचत होण्यास देखील मदत होईल.

तापमान 24 अंशावर सेट करा –

तापमानात वाढ झाल्यानंतर गारवा मिळावा म्हणून बरेच जण एसीचे तापमान 18 डिग्री सेल्सिअसवर सेट करतात. रूम कुलिंगसाठी ही पद्धत चुकीची आहे. ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सीनुसार, एसीचे सरासरी तापमान 24 डिग्री सेल्सिअस पाहिजे. हे तापमान मानवी शरीराला योग्य आणि आरामदायक आहे. एका संशोधानानुसार एसीच्या वाढलेल्या प्रत्येक डिग्री तापमानामुळे जवळपास 6 टक्के विजेची बचत होते. या सर्व टिप्स फॉलो केल्यास एसीच्या वापरामुळे येणारे वाढीव वीज बिल कमी करण्यास मदत होईल.