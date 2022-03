Weekend Planning: आठवडाभर काम केल्यानंतर लोक वीकेंडची (Week Off) वाट पाहत असतात. मात्र वीकेंडला जास्त कामामुळे लोकांना तणाव (Weekend Tension) जाणवतो आणि यामुळे वीकेंड मनाप्रमाणे एन्जॉय करता येत नाही. अशा परिस्थितीत वीकेंडला अधिक आरामदायक बनवण्याची जबाबदारी आपलीच (How to Enjoy Your Weekend) असते. वीकेंड अधिकाधिक हेल्दी कसा बनवता येईल याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. आज आम्ही तुम्हाला वीकेंडसाठी काही टिप्स (Tips For Weekend) सांगणार आहोत ज्यांचा वापर करून तुम्ही तुमचा विकेंड हेल्दी बनवू शकता.

विकेंड सुखकर बनवण्यासाठी हे करा

लोक सहसा वीकेंडला उशिरा झोपतात आणि उशिरा उठतात. यामुळे दिवसातला बराचसा वेळ निघून जातो. अर्धा दिवस कुठे निघून गेला ते कळतही नाही. अशा परिस्थितीत विकेंडला वेळेवर उठणे आवश्यक आहे.

आठवडाभरातील काही कामं आपण वीकेंडसाठी सोडतो. मात्र या कामांमुळे आपण सुट्टी असूनही स्वतःसाठी वेळ काढू शकत नाही. अशा परिस्थितीत वीकेंडला थोडा वेळ काढा आणि असे काम करा ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळेल.

कामाच्या व्यापात आपला छंद जोपासण्यासाठी वेळ देणे देखील महत्त्वाचे आहे. जर तुम्हाला नृत्य किंवा चित्रकला आवडत असेल तर आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही तुमच्या छंदाला वेळ देऊ शकता आणि तुमचे कौशल्य देखील वाढवू शकता. यामुळे तुम्हाला रिलॅक्स देखील वाटेल.

संपूर्ण आठवडाभर कामाच्या व्यापामुळे आपण स्वतःसाठी वेळ काढू शकत नाही. कामाच्या घाईगडबडीत आपल्या आरोग्यावर देखील लक्ष केंद्रित करता येत नाही. अशा परिस्थितीत वीकेंडला तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत योग आणि ध्यान यांचा समावेश करा. असे केल्यास तुम्हाला तुमची प्रकृती उत्तम ठेवण्यास आणि तुमचे शरीर निरोगी ठेवण्यास मदत होईल.

(टीप – वीकेंडला कुटुंबातील सदस्यांसोबत वेळ घालवणे महत्त्वाचे असते. मात्र थो़डा वेळ स्वतःसाठी देखील काढावा. यामुळे तुम्हाला आराम मिळेल.)