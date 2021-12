मुंबई : तुम्ही खूप मेहनत करता आणि वर्षाच्या शेवटी जेव्हा बढती आणि वेतनवाढीची वेळ येते तेव्हा तुम्हाला तुमच्या पदोन्नतीच्या (How to get Promotion) खूप आशा असतात परंतु काही कारणास्तव ती होत नाही. तुमच्यासोबतही असे होत असेल तर काही उपायांनी तुम्ही तुमचे नशीब सुधारू शकता आणि लवकरच प्रमोशन देखील मिळवू शकता. रविवारी केलेल्या छोट्या-छोट्या उपायांनी नोकरीत प्रमोशन (Tips To Get Promotion In Office) तर मिळू शकतेच शिवाय तुम्हाला नोकरी बदलायची असेल तर तुमची इच्छा लवकरच पूर्ण होईल.

व्यक्तीच्या कुंडलीत सूर्य ग्रह मजबूत स्थितीत असेल तर त्याला जीवनात भरपूर यश, मानसन्मान आणि पद-प्रतिष्ठा प्राप्त होते. अनेकांच्या कुंडलीमध्ये सूर्य उगवत्या स्वरुपात न राहता अस्त रूपात विराजमान होतो. यामुळे अशा व्यक्तीच्या आयुष्यात अंधकार कायम राहतो. अशा लोकांना मेहनत करून देखील हवा तेवढे यश, मानसन्मान मिळत नाही. त्यामुळेच यश आणि प्रगतीसाठी कुंडलीमध्ये सूर्य मजबूत करणे आवश्यक असते. उगवत्या सूर्याला जल अर्पण केल्याने कुंडलीतील ग्रह मजबूत होतात.

नोकरीत प्रगती आणि लाभ होतो : सूर्यदेवाला जल अर्पण केल्याने प्रत्येक व्यक्तीच्या नोकरीत प्रगती आणि लाभ होतो. यामुळे तुमचा आत्मविश्वास टिकून राहील. त्यामुळे अधिकारी तुमच्यावर खूश असतील. यासाठी सूर्याला अर्घ्य देणे खूप फायदेशीर आहे. ज्योतिषशास्त्रात सूर्याला राजा, राज्यक्षेत्र, वडील आणि नोकरीत अधिकारी यांचा कारक मानण्यात आला आहे. सूर्याला जल अर्पण केल्याने अनुकूल आणि सर्व बाबतीत शुभ परिणाम प्राप्त होतात.

रविवारी सूर्याला जल अर्पण करा : तुम्ही रोज सकाळी सूर्याला जल अर्पण केले तर तुमचे भाग्य उजळू शकते. विशेषत: रविवारी सूर्याला जल अर्पण केल्याने तुमच्या नेतृत्वगुणात वाढ होऊन तुमची उन्नती होईल. दर रविवारी सकाळी आंघोळ करून सूर्याला जल अर्पण केल्यास नोकरीत लाभ तर होतोच शिवाय घरात आणि समाजातही तुमचा मान-सन्मान वाढतो. तुमच्या शब्दांचे वजन वाढेल आणि लोक तुम्हाला हलक्यात घेणार नाहीत.

रविवारी अन्नदान करा : रविवारी अन्नदान केल्यानेही भाग्य बदलते. यामुळे तुमचे तेज तर वाढेलच शिवाय कामात प्रगती होईल. तुम्ही बर्‍याच दिवसांपासून नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल परंतु त्यात यश मिळत नसेल तर असे केल्याने तुमची इच्छा पूर्ण होऊ शकते.