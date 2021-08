मुंबई: हिंदू दिनदर्शिकेनुसार सध्या श्रावण महिना चालू आहे. श्रावण महिन्यात सोमवारच्या (Shravan Somvar) तिथीला अत्यंत महत्त्व असते. या दिवशी महादेवाची पूजा केली जाते. 23 ऑगस्ट रोजी श्रावणातील तिसरा सोमवार (Tisara Shravan Somvar 2021) आहे. श्रावणाचा पहिला सोमवार 09 ऑगस्ट रोजी होता. सोमवारचे व्रत श्रावणात अत्यंत महत्वाचे मानले जाते. श्रावण सोमवारी व्रत करून महादेवाची पूजा केल्याने भाविकांचे सर्व त्रास दूर होतात. श्रावणातील चौथा सोमवार 30 ऑगस्ट रोजी येईल. तर पाचवा सोमवार 6 सप्टेंबररोजी (Shravan Somvar 2021) असेल. श्रावण महिन्यात भगवान शंकराचा किंवा शिव परिवाराचा फोटो घरात लावण्याला विशेष महत्व आहे. परंतु वास्तू नुसार फोटो योग्य दिशेने लावणे आणि तो लावताना काही गोष्टींची विशेष काळजी घेणे गरजेचे असते. चला जाणून घेऊयात भगवान शंकराचा फोटो घरात लावण्याची योग्य दिशा…(Tisara Shravan Somvar 2021, photo of Lord Shiva, Lord Shiva photo at home, third Shravan Monday, Shravan month 2021, Shravan 3rd Somvar 2021, Shravan Somvar 2021)Also Read - Shravan Month 2021: औरंगाबादच्या 'शिवधाम मंदिर'चं महत्त्व कैलास पर्वतापेक्षा कमी नाही, बनविण्यासाठी लागले होते 100 वर्षे!

या दिशेला भगवान शंकराचा फोटो लावा

घरात भगवान शिवाचा फोटो उत्तर दिशेला लावावा. यामुळे घरात सुख आणि समृद्धी येते.

असा लावू नये फोटो

वास्तुनुसार घरात क्रोध मुद्रेतील भगवान शंकराचा फोटो किंवा मूर्ती लावणे टाळावे. यामुळे घरात नकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते. त्याचबरोबर नात्यांमध्ये तणावही निर्माण होऊ शकतो.

अशा प्रकारचा फोटो लावावा

वास्तूनुसार घरात आनंदी मुद्रेत असलेला भगवान शंकराचा फोटो लावणे शुभ मानले जाते. तर नंदीवर विराजमान भगवान शंकराचा फोटो लावल्याने घरातील मुलांची एकाग्रता वाढते.

येथे लावावा फोटो

घरात भगवान शंकराचा फोटो अशा ठिकाणी लावा जेथे घरात येणाऱ्या पाहुण्यांची सहज नजर जाईल.