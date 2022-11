Tulsi Vivah 2022 Date and Timing: दरवर्षी कार्तिक महिन्यातील शुक्ल पक्षातील द्वादशी तिथीला तुळशीविवाह (When is Tulsi Vivah 2022?) केला जातो. याच्या एक दिवस आधी देवउठनी एकादशी असते. या एकादशीला भगवान श्री विष्णू चार महिन्यांच्या योगनिद्रेतून जागृत होतात (Tulsi Vivah 2022 Tithi) अशी मान्यता आहे. आषढी एकादशी म्हणजेच देवशयनी एकादशीपासून सुरु झालेला चातुर्मास (Tulsi Vivah 2022 Shubh Muhurta) या दिवशी संपतो. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच कार्तिक शुक्ल द्वादशीला तुळशी विवाह (Tulsi Vivah 2022 Puja Vitdhi) केला जातो. या दिवसापासून मंगलकार्ये आणि विवाहासारखी (Tulsi Vivah 2022 worship) शुभ कार्ये सुरू होतात. हिंदू धर्मात तुळशी विवाहाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या वर्षी तुळशीविवाह कधी आहे, शुभ मुहूर्त कोणता आहे आणि त्याचे पूजा विधी काय हे जाणून घेऊया.Also Read - Tulsi Vivah 2022: तुमच्या वैवाहिक जीवनात तणाव आहे का? मग, तुळशी विवाहला करा 'हे' सोपे उपाय

तुळशी विवाह तिथी आणि शुभ मुहूर्त (Tulsi Vivah 2022 Date and Shubh Muhurta)

हिंदू कॅलेंडरनुसार कार्तिक महिन्याची शुक्ल द्वादशी तिथी 5 नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी 6.08 वाजता सुरू होईल आणि 6 नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी 5:06 वाजता समाप्त होईल. उदयतिथीनुसार 5 नोव्हेंबर 2022 रोजी शनिवारी तुलसी विवाह संपन्न होईल. या दिवशी राहूकाळचा काळ वगळता संपूर्ण दिवस व्रतासाठी शुभ आहे. शनिवारी 5 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 9.20 ते 10.42 या वेळेत राहुकाल असेल.

तुळशी विवाह पूजा विधी (Tulsi Vivah 2022 Puja Vitdhi)

तुळशी विवाहाला हिंदू धर्मात विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी वेगवेगळ्या ठिकाणी मंदिरांमध्ये आणि घराच्या अंगणात तुळशी विवाहाचे आयोजन केले जाते. या दिवशी सकाळी उठून आंघोळ करून स्वच्छ कपडे घालावेत. हे लक्षात ठेवा की पूजेच्या वेळी चुकूनही काळ्या रंगाचे कपडे घालू नये. या दिवशी जे लोक तुळशीविवाहात सहभागी होतात ते दिवसभर उपवास करतात आणि व्रताचे नियम पाळतात. तुळशी विवाहाच्या शुभ मुहूर्तावर घराच्या अंगणातील ओट्यावर तुळशीचे रोप ठेवावे. यानंतर तुळशीच्या कुंडीतच ऊस लावावा आणि त्यावर लाल रंगाच्या चुनरीने मंडप सजवावा. त्यानंतर तुळशीच्या भांड्यात शालिग्राम दगड ठेवा.

या दिवशी तुळशीचा विवाह शालिग्रामशी होतो. त्यानंतर तुळशीला आणि शालीग्रामला हळदीचा तिलक लावावा. दुधात हळद भिजवून उसाच्या मंडपावर हळदीची पेस्ट लावावी. यानंतर पूजेमध्ये आवळा, सफरचंद, डाळिंब, पेरू इत्यादी सर्व हंगामी फळे अर्पण करा. पूजेच्या ताटात कापूर घेऊन तो जाळून तुळशीची आणि शालिग्रामीची आरती करावी. यानंतर 11 तुळशीची प्रदक्षिणा करून प्रसाद वाटप करावा.

(टीप: येथे दिलेली सर्व माहिती सामाजिक आणि धार्मिक श्रद्धांवर आधारित आहे. India.Com याचे समर्थन करत नाही. यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.)