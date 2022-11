Tulsi Vivah 2022 Wishes In Marathi: तुळशी विवाहानिमित्त मित्र आणि नातेवाईकांना मराठीतून द्या या शुभेच्छा

Tulsi Vivah 2022 Wishes In Marathi: तुळशी विवाहानिमित्त तुमच्या मित्र आणि नातेवाईकांना मराठीतून शुभेच्छ्या द्यायच्या आहेत. मग येथे क्लिक करून वाचा शुभेच्छा संदेश. हे संदेश तुम्ही सर्वांना पाठवू शकता.

Tulsi Vivah 2022 Wishes In Marathi: हिंदू धर्मातील मान्यतांनुसार दरवर्षी कार्तिक शुक्ल द्वादशीला शालिग्राम अवतारातील भगवान विष्णू आणि माता तुळसी यांचा विवाह (Tulsi Vivah Marathi, Wishes, Greetings, message) केला जातो. हा विवाह कार्तिकी एकादशी म्हणजेच देवउठनी एकादशीच्या (Tulsi Vivah Status In Marathi) दुसऱ्या दिवसी केला जातो. या दिवसापासून सर्व शुभ आणि मंगल कार्यांना सुरुवात होते. या तुळशी विवाहाच्या मंगल प्रसंगी तुम्ही तुमच्या मित्र आणि नातेवाईकांना हे मराठी शुभेच्छा संदेश पाठवून शुभेच्छा (Tulsi Vivah shubhechha in marathi) देऊ शकता.

‘महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी,

आधि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते’

तुळशी विवाहाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

तुळशीचे एक पान त्रैलोक्या समान,

उठोनिया प्रात:काली करुया तिला वंदन

पवित्र तुळशीचा सदैव राखूया मान.

तुळसी विवाहाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

ज्या अंगणात तुळस, तिथे देवी-देवतांचा वास,

ज्या घरात तुळस, त्या घरावर सदैवर देवतांचा आशिर्वाद,

तुळशी विवाहाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा!

शीतल छाया भूतल व्यापक तू कैसी,

मंजिरीची बहू आवड कमळारमणासी,

तवदल विरहीत विष्णू राहे उपाशी,

विशेष महिना तुझा शुभ कार्तिकी मासी,

तुळशी विवाहाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा!

तुळस लावली अंगणी, आज आहे तिचा विवाह,

येताय ना लग्नाला, आज आज या शुभप्रसंगी

तुळशी विवाहाच्या तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा!

नमस्तुलसि कल्याणी, नमो विष्णुप्रिये शुभे,

नमो मोक्षप्रदे देवी, नम: सम्तप्रदायिके,

तुलसी विवाहाच्या मंगलमयी शुभेच्छा!

दिवस उजाडला हा तुळशी विवाहाचा,

आनंदाचा, उत्साहाचा आणि मांगल्याचा,

तुम्हा सगळ्यांना तुळशी विवाहाच्या शुभेच्छा!

चला चला हा पवित्र क्षण आला,

तुळशी विवाहाचा प्रसंग आला,

तुळशी विवाहाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

अंगणात तुळस आणि शिखरावर कळस,

हिच आहे महाराष्ट्राची ओळख,

तुळशी विवाहाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!

आनंदाचे, मांगल्याचे पावन पर्व तुळशी विवाहाचे

तुळशी विवाहाच्या तुम्हाला खूप खूप मंगलमय शुभेच्छा!

तुळशीविना घराला नाही घरपण,

तुळशीविना अपूर्ण घराचे अगंण,

तुळशीमुळे मिळतो सर्वांना ऑक्सिजन,

आनंदाने तुळशीचा विवाह करुया सर्वजण,

तुळशी विवाहाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा

उत्साह आनंदाने ऊसाचा मांडव सजवूया,

भगवान विष्णू- देवी तुळशीचे लग्न लावूया,

तुम्हीही व्हा या शुभ प्रसंगात सहभागी,

थाटामाटात तुळशीचा विवाह लावूया,

तुळशीच्या लग्नाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!

सर्व आप्तेष्ट मंडळी झाले मंगल कार्यात मग्न,

सर्व मिळून साजरे करणार तुळशीचे लग्न,

तुळशी विवाहाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा!

