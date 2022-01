How To Use Turmeric : भारतात हळदीचा (Turmeric) उपयोग मसाला म्हणून मोठ्या प्रमाणात केला जातो. मात्र हळदीमध्ये औषधी गुणधर्म (Medicinal properties) देखील असतात. हळदीचा वापर सर्दी खोकल्याच्या त्रासापासून आराम मिळवण्यासाठी केला जातो.तसेच जखमांवर मलम म्हणून शतकानुशतके हळदीचा वापर केला जात आहे. हळदीचे सेवन केल्याने शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती (Immunity) तर वाढतेच शिवाय चेहऱ्यावर लावल्यास सौंदर्यही वाढते. मात्र तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की शंभरहून अधिक औषधी गुणधर्मांनी समृद्ध असलेल्या हळदीचा शरीरावर नकारात्मक परिणाम (Turmeric Disadvantages) देखील होऊ शकतो. हळद किती प्रमाणात खावी आणि कोणी हळद खाऊ नये हे समजून घेणे आवश्यक आहे. येथे आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत (Health Tips) कोणत्या लोकांनी हळदीचे जास्त सेवन करणे टाळावे.Also Read - Disadvantages of Vitamin D : खूप जास्त व्हिटॅमिन डी देखील ठरू शकते नुकसानदायक, उद्भवू शकतात या समस्या

कावीळचे रुग्ण (jaundice Patients) : ज्‍वाइंडिस म्हणजेच ज्याला आपण कावीळ म्हणूनही ओळखतो त्या आजारात हळदीचे सेवन करू नये. डॉक्टर या आजारात हळदीचे सेवन टाळण्याचा सल्ला देतात. जर तुम्ही या आजारातून पूर्णपणे बरे झाले असाल आणि डॉक्टरांनी हळद खाण्याची परवानगी दिली असेल तरच हळद खा अन्यथा तुमचे आरोग्य बिघडू शकते.

शुगरचे रुग्ण (Diabetics Patients) : तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की शुगरच्या रुग्णांनीही हळदीचे सेवन काळजीपूर्वक केले पाहिजे. वास्तविक साखरेच्या रुग्णांनी घेतलेल्या औषधांमुळे रक्त पातळ होते आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात राहते. मात्र साखरेचे रुग्ण जोपर्यंत जास्त प्रमाणात हळदीचे सेवन करत नाहीत तोपर्यंत त्यांना त्रास होत नाही. साखरेच्या रुग्णांनी हळदीचे अधिक सेवन करण्यास सुरुवात केली तर त्यांच्या शरीरात अशक्तपणा येऊ शकतो. म्हणूनच त्यांनी कमीत कमी हळदीचा वापर करावा. कारण हळद रक्त गोठू देत नाही. अशा परिस्थितीत शुगरच्या औषधांसोबत हळदीचा जास्त वापर हानिकारक ठरू शकतो.

स्टोनच्या रूग्णांसाठी (Stone Patient) : ज्या लोकांना किडणी स्टोनची समस्या आहे त्यांनाही डॉक्टर कमी हळद खाण्याचा सल्ला देतात. (Turmeric Disadvantages: These people need to be careful about Consume turmeric )

रक्तस्त्राव (Bleeding) : तुमच्या नाकातून वारंवार रक्त येत असेल तर हळदीचे सेवन मर्यादित करा. यामुळे तुमची समस्या वाढू शकते. हळद रक्त गोठू देत नाही. त्यामुळेच दुखापतीवर हळदीची पेस्ट लावली जाते जेणेकरून रक्त गोठत नाही.