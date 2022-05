Unhalyat Tak Pinyache Fayde Ani Vel : यंदा उन्हाची (Summer) तीव्रता खूपच जास्त आहे. उष्णतेच्या लाटांमुळे देशभरातील नागरिक घामाघूम आहेत. तसेच अनेकांना त्वचेच्या अनेक समस्यांना देखील सामोरे जावे लागत आहे. उन्हाळ्यात शरीर थंड (Cold Body) ठेवण्यासाठी लोक वेगवेगळ्या फळांचे रस पितात तर काहीजण घरगुती उपाय शोधतात. तुम्हीही उष्णतेने हैराण असाल तर काळजी करून नका. आम्ही तुम्हला यापासून दिलासा मिळवण्यासाठी सहज उपलब्ध होणाऱ्या ताकाचे फायदे (Buttermilk Benefits) सांगणार आहोत. मला ताक, छांज, मठ्ठा अशा रुपात ताकचे सेवन (Consume Buttermilk) केले जाते. शरीराला अनेक आजारांपासून वाचवण्यास ताक उपयुक्त ठरते. जाणून घेऊया त्याचे फायदे.Also Read - Body Potassium levels: तुमच्या शरीरात वाढतेय का पोटॅशियमची पातळी? जाणून घ्या ही लक्षणे

ताक दह्यापासून बनवले जाते. यासाठी दही व्यवस्थित घुसळून घ्यावे लागते. यानंतर त्याचे लोणी आणि ताक असे दोन भागात रुपांतर होते. लोण्यापासून तूप बनवले जाते. ताकाचे सेवन केले जाते. उन्हाळ्यात ताक (Buttermilk in Summer) पिल्याने शरीराला खूप फायदे मिळतात. ताक पिण्यासाठी अनेक जण त्यात जिरे पावडर किंवा जलजीरा घालून सेवन करतात. यामुळे ताकाची चव वाढते. ताकामध्ये अ, ब, क, ई आणि के जीवनसत्त्वे (Buttermilk vitamins) असतात. यामुळे उन्हाळ्यात शरीराला आवश्यक पोषक तत्व (Buttermilk in benefits summer) मिळतात. ताज्या दह्यापासून बनवलेल्या ताकाचे (Fresh Buttermilk ) सेवन करणे अधिक फायदेशीर मानले जाते. या ताकामुळे पोट जड होणे, फुगणे, भूक न लागणे, अपचन, पोटात जळजळ या तक्रारी दूर होतात. तसेच अन्न पचत नसेल तर भाजलेले जिरे, काळी मिरी पावडर आणि सैंधव मीठ ताकात टाकून त्याचे सेवन केल्यास खाल्लेले अन्न लवकर पचण्यास मदत होते. Also Read - Usachya Rasache Fayde: उन्हाळ्यात असा करा ऊसाच्या रसाचा वापर, दिसाल तरुण आणि ताजेतवाणे

ताक पिण्याचे फायदे (Benefits of drinking buttermilk)

शरीरातील पाण्याची कमतरता पूर्ण करते : ताक पिल्याने शरीरात पाण्याची कमतरता भासत नाही. उन्हाळ्यात भरपूर घाम येतो. त्यामुळे डिहायड्रेशनची समस्या उद्भवू शकते. म्हणूनच डॉक्टर सुद्धा ताकाचे सेवन करण्याचा सल्ला देतात. विशेषतः उन्हाळ्यात त्यातून पाण्याची कमतरता भरून निघते.

हाडे मजबूत होतात : ताकामध्ये पुरेसे कॅल्शियम असते. त्यामुळे हाडे मजबूत होतात. याचे नियमित सेवन केल्याने तुम्ही ऑस्टिओपोरोसिस नावाच्या आजारापासून दूर राहू शकता.

पचनक्रिया सुरळीत होते : ताक पिल्याने पचनक्रिया चांगली राहते. हे प्रोबायोटिक्सने समृद्ध असते. या प्रोबायोटिक्समुळे शरीरात आतड्याच्या वाढीस प्रोत्साहन देते. त्यामुळे शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढण्यासही मदत होते.

(टीप – लेखात दिलेला मजकूर हा सामान्य आणि उपलब्ध माहितीच्या आधारे देण्यात आला आहे. कोणताही उपाय करून पाहण्याआधी तज्ञांचा सल्ला नक्की घ्यावा. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांशी संपर्क साधावा)