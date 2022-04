Usachya Rasache Fayde : उसाचा रस (Usacha Ras) जितका मनला भुरळ घालतो तितकाच तो आरोग्यासाठीही उपयुक्त (Benefits of Sugarcane Juice) असतो. उसाच्या रसाचे सेवन केल्याने शरीराला अनेक आवश्यक पोषक तत्वे (essential nutrients) मिळतात. पण तुम्हाला हे माहित आहे का की उसाचा रस त्वचेसाठी (Sugarcane Juice for skin) अत्यंत उपयुक्त असतो. उसाचा रस प्यायलाने किंवा चेहऱ्यावर लावल्याने त्वचेच्या अनेक समस्या (skin problems) दूर होऊ शकतात. आजचा लेख याच विषयावर आहे. आज आम्ही तुम्हाला या लेखाद्वारे सांगणार आहोत की उसाच्या रसामुळे त्वचेला कोणते फायदे होतात. (Benefits of Sugarcane Juice, Use sugarcane juice in summer to look young and refreshed)Also Read - Holi Skin Care Tips: चेहऱ्यावरील होळीचा रंग काढण्यासाठी वापरा हा फेस पॅक, त्वचा होईल मुलायम

त्वचेसाठी उसाचा रस

तुम्ही मुरुमांच्या समस्येने त्रस्त असाल तर उसाच्या रसाने या समस्येवर मात करता येऊ शकते. अशा परिस्थितीत तुम्ही नियमितपणे एक ग्लास उसाचा रस प्यावा. याशिवाय तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही थेट त्वचेवर उसाच्या रसाचा वापर करू शकता. असे केल्याने मुरुमांच्या समस्येपासून आराम मिळू शकतो. उसाचा रस नियमित सेवन केल्यास वृद्धत्वाची लक्षणे टाळता येतात. वृद्धत्वाच्या लक्षणांमध्ये सुरकुत्या, लटकती त्वचा इत्यांदींचा समावेश असतो. अशा वेळी या समस्यांपासून सुटका मिळवण्यासाठी उसाच्या रसाचा आहारात समावेश करा. तुमच्या चेहऱ्यावर डाग असतील तर उसाच्या रसाच्या रसाच्या वापराने ते दूर होऊ शकतात. अशा स्थितीत उसाच्या रसात कापसाचे गोळे बुडवून प्रभावित भागावर लावा. सुमारे 20 मिनिटांनंतर आपली त्वचा सामान्य पाण्याने धुवा. असे केल्याने तुम्हाला फायदा होईल.

(टीप -लेखात दिलेल्या माहितीवरून असे लक्षात येते की उसाचा रस आरोग्यासोबतच त्वचेसाठी देखील फायदेशीर ठरू शकतो. मात्र कोणताही उपाय करून पाहण्याआधी तज्ञांचा सल्ला नक्की घ्यावा)