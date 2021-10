मुंबई : मीठाचा (Salt) वापर जेवणाची चव वाढवण्यासाठी केला जातो. मीठाशिवाय जेवणाला कसलीच चव येत नाही. जेवणाची चव वाढवण्यासोबत त्वचा आणि केसांसाठी मीठ खूपच फायदेशीर मानले जाते. मीठ त्वचेसाठी (Salt Beneficial for skin) एक उत्तम स्क्रब (Salt Scrub) म्हणून काम करते आणि त्वचेतील मृत पेशी काढून त्वचा स्वच्छ करते. मीठ केसांसाठी देखील खूपच फायदेशीर मानले जाते. मीठामध्ये आयोडीनचे (iodine in salt) प्रमाण जास्त असते जे स्कॅल्पची त्वचा साफ (Cleansing the skin of the scalp) करण्यास मदत करते. आज आपण केसासाठी मीठाचा कसा वापर करायचा हे जाणून घेणार आहोत…Also Read - Khajoor Face Pack: हिवाळ्यात वापरा खजूरचा फेसपॅक, चेहऱ्यावर येईल चमक!

तेलकट केसांसाठी मीठाचा वापर –

यासाठी मीठाच्या पाण्याने तुम्ही केस धुवू शकता. जे केसातील अतिरिक्त तेल शोषून घेईल आणि तेलकट केसांच्या समस्यापासून तुमची सुटका करण्यास मदत करेल. यासाठी एक कप पाण्यात

(Water) तीन चमचे मीठ (Salt) टाकून पाणी उकळून घ्या. पाणी थंड होऊन द्या आणि त्यानंतर या पाण्याने केसांची मालिश (Hair massage) करा. यानंतर केस शॅम्प्यूने स्वच्छ धुवा.

मीठाचा हेअर मास्क –

यासाठी एका वाटीमध्ये दोन चमचे ऑलिव्ह ऑईल (Olive Oil) घ्या. या तेलामध्ये दोन चमचे मीठ आणि दोन चमचे लिंबाचा रस मिक्स करा. त्याची पेस्ट तयार करुन केसाला लावा. अर्ध्या तासानंतर केस स्वच्छ धुवा. यामुळे केस चमकदार होतात. तसेच मीठ केसाला पोषण देते आणि स्कॅल्पमध्ये रक्त परिसंचरण सुधारुन केसाची चमक वाढवते.

स्कॅल्प संसर्गासाठी असा करा मीठाचा वापर –

स्कॅल्प संसर्ग मुख्यत: घाण आणि रक्ताभिसरणाच्या अभावामुळे होते. यासाठी मीठ आणि लिंबूचे (Salt and Lemone) मिश्रण घ्या. हे मिश्रण स्कॅल्पवर व्यवस्थित लावा. दहा मिनिटं स्कॅल्पची व्यवस्थित मालिश करा. त्यानंतर केस स्वच्छ धुवा. केस खूपच चमकदार होतात.