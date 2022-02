Valentine Day Message in Marathi : प्रेमी युगुलांसाठी व्हॅलेंटाईन डे (Valentine Day 2022) खूप खास आणि महत्त्वाचा आहे. आज 14 जानेवारी रोजी जगभरात व्हॅलेंटाईन डे अतिशय उत्साहात साजरा केला जातो. हा दिवस प्रेम व्यक्त करण्याचा दिवस म्हणून ओळखला जातो. यंदाचा व्हॅलेंटाईन डे खास बनवण्यासाठी प्रेयसी आणि प्रियकरांचे जोरात प्लॅनिंग सुरू झाले असेल. या दिवशी आपण त्यांना काही खास शुभेच्छा (Valentine Day SMS in Marathi) देऊन आपले प्रेम व्यक्त करू शकता. त्यामुळेच आम्ही तुमच्यासाठी काही मराठी शुभेच्छा संदेश (Valentine Day Quotes in Marathi) सांगत आहोत. हे संदेश पाठवून तुम्ही व्हॅलेंटाईन डेच्या शुभेच्छा देऊ शकता…

आयुष्यात जर एकापेक्षा जास्त वेळा

प्रेम होत असेल तर

प्रत्येक वेळी मी फक्त तुझ्यावरच प्रेम

करेल आणि मला ते आवडेल.

Happy valentine day!

( Valentine Day SMS in Marathi, Valentine day status in Marathi, Valentine Day Msg in Marathi)

ना Teddy पाहिजे, ना Kiss पाहिजे, ना Hug पाहिजे,

फक्त तुझी आयुष्यभर साथ पाहिजे…

Happy Valentines Day!

तुझ्यावर एवढं प्रेम करेल की,

याच जन्मी काय पुढच्या

सातही जन्मी

तु फक्त मलाच मागशील.

Happy Valentines Day!

माझ्या तुझ्यावरील प्रेमाचे वर्णन

करण्यात शब्द कमी पडतील.

तुझ्याबरोबर जगण्यासाठी एक

आयुष्य खूप लहान असेल.

व्हॅलेंटाईन डे च्या शुभेच्छा!

(Happy Valentines Day, Valentine Day Quotes in Marathi, Happy Valentine Day Wishes In Marathi 2022)

आयुष्यभर साथ देणारी माझी सावली आहेस तू,

माझ्या डोळ्यात नेहमी राहणार, स्वप्न आहेस तू,

हाथ जोडून देवाकडे जे मागितलं होत ते मागणं आहेस तू…

Happy valentine day!

नाही आज पर्यंत बोलता आले,

आज ते सारे तुझ्यापुढे मांडणार आहे…

नाही जगू शकत तुझ्याशिवाय,

इतकेच तुला सांगणार आहे…

प्रेम दिवसाच्या प्रेमळ शुभेच्छा!

Happy Valentine Day तिला पण बोला.. जी तुम्हाला तुमच्या जन्म देण्याच्या आधीपासून, तुमच्यावर खूप प्रेम करते…

Happy Valentine Day Aai!

काळोखाच्या वाटेवर चालताना, हातामध्ये तुझाच हात…

धडपडत्या आयुष्याला सावरताना, आता फक्त तुझीच साथ..

हॅप्पी व्हॅलेंटाइन्स डे!

(Happy Valentine Day Wishes , Quotes, Status, Greetings, Poem In Marathi 2022)

तुझ्या अगोदरही कोणी नव्हते, तुझ्या नंतरही कोणी नसेल,

जो पर्यंत श्वासात श्वास आहे, माझे प्रेम फक्त तुझ्यावर असेल…

Happy Valentines Day!

डोळ्यातल्या स्वप्नाला…

कधी प्रत्यक्षातही आण !

किती प्रेम करतो तुझ्यावर,

हे न सांगताही जाण !

Happy Valentines Day MY LOVE!

खुप लोकांना वाटते की,

“I LOVE YOU” हे जगातील सुंदर

शब्द आहेत, पण खरं तर…

“I LOVE YOU TOO” हे जगातील

सर्वात सुंदर शब्द आहेत…

HAPPY VALENTINE DAY!

(Valentine Day Hardik Shubhechha Marathi 2022, Valentine Day Images In Marathi 2022, Valentine day Sms marathi 2022)

दिवसामागून दिवस गेले, उत्तर तुझे कळेना..

आजच्या या प्रेमदिवशी, समजून घे माझ्या भावना…

प्रेमदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

खऱ्या प्रेमाला कुठल्याच डे ची गरज नसते,

कारण त्याच्या आठवणीतील प्रत्येक दिवस हा

व्हॅलेंटाईन असतो…!

Happy Valentines Day!

तू एक व्यसन आहेस जे मला कधीच

सोडायचे नाही. मला आशा आहे की

आपण आपल्या आयुष्यातील

प्रत्येक व्हॅलेंटाईन डे एकत्र घालवू.

Happy Valentine’s Day!

प्रेम काय आहे माहिती नाही मला…

पण ते तुझ्याइतकच सुंदर असेल तर

प्रत्येक जन्मी हवय मला !

Happy Valentine’s Day!

(Valentine Day Wishes for Boyfriend in marathi 2022, Valentine Day Quotes For Boyfriend In Marathi)

ना Rose पाहिजे, ना Chocholate पाहिजे

ना Teddy, ना Kiss, ना Hug पाहिजे

आयुष्यभर फक्त तुझी साथ पाहिजे…

Happy Valentines Day!

तुझ्या प्रेमाचा रंग तो अजूनही बहरत आहे,

शेवटच्या क्षणा पर्यंत, मी फक्त तुझीच आहे!!!

Happy Valentines Day!

मी खूप नशीबवान आहे की

तुझ्यासारखा बॉयफ्रेंड माझ्या जीवनात आहे.

तू आणि माझा असण्याबद्दल धन्यवाद!

Happy Valentine’s day bf.

या Valentines Day ला मला गिफ्ट मध्ये, तू आणि तुझा Time हवा आहे,

जो फक्त माझ्या साठी असेल…

Happy Valentine’s Day Dear!

(Valentine Day Wishes For Girlfriend in marathi 2022, Valentine Day Quotes For Girlfriend In Marathi)

तू नक्कीच सगळ्यांपेक्षा वेगळी आणि सुंदर आहेस,

पण त्यापेक्षाही सुंदर तुझं माझ्या आयुष्यात असणं आहे…

Happy Valentines Day! My Love!

B for Boyfriend नाही

तुझ्या सुखा दुःखात साथ देणारा

N for नवरा बनायचं आहे..

Happy Valentines Day!