Varad Chaturthi 2022: हिंदू दिनदर्शिकेत प्रत्येक चंद्र मासात दोन चतुर्थी असतात. हिंदू धर्मग्रंथानुसार चतुर्थी तिथी ही श्री गणेशाची (Lord Ganesha) तिथी मानली जाते. अमावास्येनंतर येणार्‍या शुक्ल पक्षातील चतुर्थीला विनायक चतुर्थी (Vinayak Chaturthi) आणि पौर्णिमेनंतर येणार्‍या कृष्ण पक्षातील चतुर्थीला संकष्टी चतुर्थी म्हणतात.

पौष महिन्याच्या शुक्ल पक्षाची चतुर्थी वरद चतुर्थी (Varad Chaturthi 2022) म्हणून ओळखली जाते. यावेळी 6 जानेवारी रोजी वरद चतुर्थी साजरी होणार आहे. या दिवशी श्री गणेशाची पूजा केली जाते. वरद चतुर्थीला जो व्यक्ती खऱ्या भक्तीभावाने श्री गणेशाची आराधना करतो त्या व्यक्तीच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होतात अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.

वरद चतुर्थी शुभ मुहूर्त (Varad Chaturthi 2022 Shubh Muhurat)

पौष, शुक्ल चतुर्थी

वरद चतुर्थी आरंभ – 5 जानेवारी रोजी दुपारी 02:34 वाजता

वरद चतुर्थी समाप्ती – 6 जानेवारी रोजी दुपारी 12:29 वाजता

गणपती स्तोत्राचे करा पठण

श्लोक

ॐ गजाननं भूंतागणाधि सेवितम्, कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणम्.

उमासुतम् शोक विनाश कारकम्, नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्॥