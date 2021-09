मुंबई: बऱ्याचदा तुम्ही घरातील वडिलधाऱ्या लोकांना असे म्हणताना ऐकले असेल की दुधाची सांडणे अशुभ असते. यामुळे जर चुकूनही दूध सांडले तर काही वाईट घडू नये असे विचार मनात येतात. तुम्हाला या मागचे कारण माहित आहे का? वास्तू आणि ज्योतिष शास्त्रात दुधाबद्दल अनेक गोष्टी सांगितल्या आहेत. दुध उकळल्यानंतर उतू जाणे शुभ मानले जात नाही. तसेच थंड दुध सांडणे, काच फुटणे देखील अशुभ संकेत देतात असे म्हटले जाते. (Vastu Tips: Milk spill is considered ominous; Learn the ominous signs associated with milk)Also Read - Shubh Sanket: घरातून बाहेर पडताच या गोष्टी दिसल्या तर समजून जा काहीतरी खूप चांगले होणार

वास्तविक, दुधाला चंद्राचा घटक मानले गेले आहे. मन आणि मेंदूला जोडून चंद्राला पाहिले जाऊ शकते. तसेच अग्नी हा मंगळाचा घटक मानला जातो. जर दूध सतत उतू जात असेल तर या घटनेच्या मागे तुमच्या घरात वास्तु दोष असू शकतो असे मानले जाते. जर कोणाच्या हातातून दूध सांडले किंवा पेय घेताना काच खाली पडली तर ते अशुब संकेत मानले जाते.

दूध उकळल्यानंतर भांड्यातून खाली आले तर ते शुभ चिन्ह मानले जात नाही. जर सकाळी दूधवाला दिसला, कोणी दूध विकत घेताना किंवा दूध घेऊन जाताना दिसला तर ते शुभ संकेत असते.

दुधाचे उपाय

जर एखाद्या ग्रहाचा तुमच्यावर वाईट प्रभाव असेल तर सोमवारी सकाळी शिवलिंगाला कच्चे दूध अर्पण करा. सलग 7 सोमवारी हा उपाय करा. तुमच्या इच्छा पूर्ण होतील. कुंडलीतील दोषही दूर होईल.