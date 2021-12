मुंबई: सध्या 2021 वर्षाचा शेवटचा महिना सुरू आहे आणि नवीन वर्ष अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. 2021 हे वर्ष चढ-उतारांनी भरलेले होते. या वर्षात लोकांना कोरोनामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. त्याचबरोबर या काळात काही लोकांना नोकऱ्याही गमवाव्या लागल्या. त्यामुळे येणारे नवीन वर्ष 2022 चा (New Year 2022) काळ चांगला जाईल आणि लोकांसाठी नवीन आशा घेऊन येईल अशी अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत आज आम्ही तुम्हाला अशा काही उपायांबद्दल (Nave Varsha Upay) सांगणार आहोत ज्याचा अवलंब केल्यास तुमचे येणारे वर्ष खूप चांगले जाऊ शकते. आज आम्‍ही तुम्‍हाला पर्स संबंधित काही उपायांबद्दल (Vastu Upay) सांगणार आहोत. यासाठी नवीन वर्षाच्या आदल्या दिवशी काही गोष्टी पर्समध्ये ठेवाव्या (New Year 2022 Upay) लागतील. यामुळे तुम्हाला वर्षभर आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागणार नाही. चला जाणून घेऊया या गोष्टींबद्दल…. (Vastu Upay: Bring home any of these things before New Year begins, it will bring blessings and happiness)Also Read - House Vastu Tips : घरावर पडू देऊ नका या गोष्टींची सावली, मानली जाते खूप अशुभ, घरातील सुख-शांती होऊ शकते नष्ट

पिंपळाचे पान : नवीन वर्षाच्या एक दिवस आधी कोणत्याही शुभ मुहूर्तावर पिंपळाचे पान आपल्या पर्समध्ये ठेवा. यामुळे तुम्हाला वर्षभर गरीबीचा सामना करावा लागणार नाही. सर्व देवी-देवता पिंपळात वास करतात तसेच माता लक्ष्मीचाही पिंपळाच्या पानात वास असतो. Also Read - Kitchen Vastu Tips : घरात सुख-शांती हवी असेल तर स्वयंपाकघरात ठेवू नका या वस्तू; मानले जाते अशुभ

तांदूळ : नवीन वर्षाच्या एक दिवस आधी पर्समध्ये तांदळाचे दाणे ठेवल्याने वर्षभर तुमच्या संपत्तीत खूप वाढ होईल. माता लक्ष्मी जी तुमच्या घरात नियमित वास करील आणि वर्षभर तुमच्या घरात पैशांचा पाऊस पडू शकतो आणि तुमच्या घरातून दारिद्र्य दूर होईल. Also Read - Ganpati Festival 2021: गणेशोत्सवात दररोज करा गणपती स्तोत्राचे पठण; आयुष्यात प्राप्त होईल सुख, समृद्धी आणि वैभव

शंख आणि कौडी : नवीन वर्षाच्या आदल्या दिवशी पर्समध्ये शंख आणि कौडी ठेवा. खरे तर कौडीला लक्ष्मीचे प्रतीक मानले जाते. याशिवाय तिजोरीत शंख ठेवल्याने लक्ष्मीची कृपा कायम राहते.

कमळाच्या बिया : नवीन वर्षाच्या आदल्या दिवशी पर्समध्ये लाल कपड्यात कमळाच्या बिया ठेवाव्यात. त्यांना पर्समध्ये ठेवणे खूप शुभ मानले जाते. धार्मिक शास्त्रानुसार असे मानले जाते की देवी लक्ष्मी कमळावर विराजमान असते. त्यामुळे पर्समध्ये कमळाचे दाणे ठेवल्याने तुमच्या पर्समधील पैसा बराच काळ टिकून राहतो.

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलला मजकूर ही सामान्य माहिती आहे. हे तज्ज्ञांचे मत नाही)