Venus Transit in Aquarius: शुक्र ग्रह 31 मार्च रोजी मकर राशीतून कुंभ राशीत संक्रमण करणार आहे. शुक्राचा हे राशीपरपरिवर्तन (Shukra che Rashi Parivartan) काही राशींसाठी चांगले असेल तर काही राशीच्या लोकांनी या काळात काळजी घेणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे शुक्र ग्रहाला प्रेम आणि सौंदर्याचे (Love and Beauty) प्रतीक मानले जाते. शुक्राचे हे संक्रमण 31 मार्च 2022 रोजी सकाळी 8:54 वाजता होईल. कुंभ राशीत प्रवेश केल्यानंतर शुक्र 27 एप्रिल 2022 रोजी संध्याकाळी 6:30 पर्यंत या राशीत राहील आणि त्यानंतर मीन राशीत प्रवेश करेल. शुक्राचे हे संक्रमण (Venus Transit in Aquarius) काही राशींसाठी चांगले परिणाम देणारे असेल तरी काही राशीच्या लोकांसाठी चिंताजनक असू शकते. ज्योतिष परिषद आणि संशोधन संस्थेचे (Shukra Sankraman) अध्यक्ष आणि ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर यांच्याकडून जाणून घेऊया शुक्राच्या या संक्रमणाचा (Shukra Rashi Parivartan) सर्व राशींवर काय परिणाम होईल.

मेष राशीवर शुक्राच्या संक्रमणाचा प्रभाव (Venus Transit Impact on Aries)

आर्थिक दृष्टिकोनातून शुक्राचे हे संक्रमण मेष राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. या काळात एकापेक्षा जास्त स्त्रोतांतून उत्पन्न मिळण्याची दाट शक्यता असेल.

वृषभ राशीवर शुक्राच्या संक्रमणाचा प्रभाव (Venus Transit Impact on Taurus)

भागीदारीच्या व्यवसायाशी संबंधित व्यावसायिकांच्या व्यवसायात या संक्रमणामुळे वाढ होईल. या काळात ते त्यांच्या व्यवसायाच्या विकासासाठी आणि विस्तारासाठी काही ट्रीप करतील आणि त्या फायदेशीर ठरतील. पगारदार लोकांना या काळात त्यांच्या नोकरीमध्ये थोडी असुरक्षितता वाटू शकते. खर्च वाढल्यामुळे तुमचे आर्थिक बजेट काही प्रमाणात बिघडू शकते. परंतु असे असूनही तुमच्या कुटुंबातील वातावरण शांत आणि आरामदायक राहण्याची शक्यता आहे. शुक्राच्या या संक्रमणामुळे तुम्ही तुमच्या कामात खूप उत्साही असाल. तुमची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तुम्ही अधिक महत्वाकांक्षी देखील असाल. या कालावधीत तुम्ही कामाच्या ठिकाणी कठोर परिश्रम कराल परंतु तुमच्या परिश्रम योग्य दिशेने नसल्यामुळे तुम्ही सकारात्मक परिणामांपासून वंचित राहू शकता. या काळात व्यावसायिकांना काही नुकसान सहन करावे लागू शकते.

मिथुन राशीवर शुक्राच्या संक्रमणाचा प्रभाव (Venus Transit Impact on Gemini)

कुटुंबात एखादा शुभ समारंभ होण्याचीही शक्यता आहे. हा काळ तुमच्या कार्यक्षेत्रासाठी भाग्यवान ठरेल. कारण या काळात कामाच्या ठिकाणी केलेल्या छोट्या छोट्या प्रयत्नांमध्येही तुम्हाला प्रशंसा मिळेल. यामुळे तुम्हाला चांगली प्रतिष्ठा आणि सन्मान मिळेल. तुम्ही तुमची सध्याची नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल तर हा काळ तुमच्यासाठी खूप अनुकूल असेल. कारण यावेळी तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार प्रोफाइल मिळवण्यात यशस्वी होणार आहात. जे लोक मालमत्तेची खरेदी आणि विक्री किंवा इतर गोष्टींशी संबंधित काम करतात. शुक्राचे हे संक्रमण त्यांच्यासाठीही अनुकूल ठरेल.

कर्क राशीवर शुक्राच्या संक्रमणाचा प्रभाव (Venus Transit Impact on Cancer)

या काळात कौटुंबिक जीवनात काही समस्या उद्भवू शकतात. आरोग्याची विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला दिला जातो. शुक्राच्या या संक्रमणाच्या मदतीने तुम्ही अनेक स्त्रोतांमधून चांगली कमाई करू शकाल. अनेकांना वडिलोपार्जित मालमत्तेतून काही मौल्यवान वस्तू किंवा कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक लाभ भेट म्हणून मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र जे लोक स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक करतात त्यांना या काळात विशेषत: सावध राहून कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक न करण्याचा सल्ला देण्यात आला येत आहे. अन्यथा मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

सिंह राशीवर शुक्राच्या संक्रमणाचा प्रभाव (Venus Transit Impact on Leo)

या काळात तुम्हाला तुमच्या काही मित्रांकडून किंवा जवळच्या लोकांकडून सहकार्य आणि समर्थन मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरदार लोकांना कामासंबंधी काही ट्रीप करावी लागू शकतात. जोडीदाराशी संबंध मधुर होतील. नवउद्योजकांसाठी आणि भागीदारी व्यवसायात असणाऱ्यांसाठी हा काळ अनुकूल असेल. तुम्हाला तुमच्या व्यवसायात वाढ दिसेल. तुमच्या ग्राहकांमध्ये चांगली वाढ होईल. याशिवाय तुमच्या व्यवसायातील भागीदारासोबत तुमचे संबंधही सुधारतील. दोघेही व्यवसायाच्या वाढीसाठी आणि विस्तारासाठी तुमच्या ध्येयांसाठी परिश्रमपूर्वक काम करताना दिसतील.

कन्या राशीवर शुक्राच्या संक्रमणाचा प्रभाव (Venus Transit Impact on Virgo)

तुम्ही तुमच्या टीम सदस्यांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करू शकाल. करिअरच्या दृष्टीने हा काळ नोकरदार लोकांसाठी चांगला जाणार आहे. या दरम्यान तुम्हाला तुमच्या कार्यक्षेत्रात काही नवीन संधी मिळतील. परंतु तुम्हाला काही आव्हानांचाही सामना करावा लागेल. या काळात तुमचे शत्रू सक्रिय असतील परंतु तुम्ही त्यांच्यावर वर्चस्व गाजवाल. या काळात तुमची कौशल्ये आणि क्षमता तुम्हाला तुमच्या कारकिर्दीतील उद्दिष्टे साध्य करण्यास मदत करणार आहेत. मात्र आर्थिक दृष्टिकोनातून हा कालावधी काहीसा कमी अनुकूल असेल अशी अपेक्षा आहे.

तूळ राशीवर शुक्राच्या संक्रमणाचा प्रभाव (Venus Transit Impact on Libra)

या राशीच्या व्यावसायिकांसाठीही हा काळ चांगला जाण्याची अपेक्षा आहे. कारण हा काळ तुमच्या उत्पन्नात सुधारणा आणेल. तुम्ही प्रेमसंबंधात असाल तर या काळात तुमचे प्रेम जीवन थोडे अस्थिर राहू शकते. करिअरच्या दृष्टीने पाहिल्यास हा काळ नोकरदार लोकांसाठी, विशेषत: सेवांशी संबंधित असलेल्या लोकांसाठी अनुकूल असेल. या काळात तुम्हाला तुमच्या कामाचा विस्तार करण्याच्या अनेक संधी मिळतील आणि त्या तुमच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरतील. ज्यांना नवीन उपक्रमात उतरायचे आहे किंवा सध्याच्या नोकरीमध्ये काहीतरी नवीन सुरू करण्याचा विचार करत आहेत त्यांच्यासाठीही हा काळ अनुकूल राहील.

वृश्चिक राशीवर शुक्राच्या संक्रमणाचा प्रभाव (Venus Transit Impact on Scorpio)

हे संक्रमण अशा लोकांसाठी अनुकूल ठरेल जे परदेशी बाजार, महिलांच्या वस्तू आणि कपडे, सुविधा, सौंदर्य उद्योग यांच्याशी संबंधित व्यवसाय करतात. या काळात त्यांच्या व्यवसायात वाढ होईल. वृश्चिक राशीच्या ज्या विद्यार्थ्यांना पुढील अभ्यासासाठी दूर जाण्याचा विचार आहे त्यांच्यासाठी शुक्राचे हे संक्रमण अधिक अनुकूल राहील. तर जे विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेण्यास इच्छुक आहेत. त्यांना या काळात त्यांचे अतिरिक्त प्रयत्न देखील करावे लागतील. या काळात अनेक जण स्वत:साठी वाहन खरेदी करू शकतात. कौटुंबिक जीवनातही या काळात सुख-शांती राहील.

धनु राशीवर शुक्राच्या संक्रमणाचा प्रभाव (Venus Transit Impact on Sagittarius)

या राशीचे व्यवसायाशी निगडित लोक आपला व्यवसाय संथ गतीने वाढवतील. परंतु नवीन गुंतवणूक आणि व्यवसायाच्या विस्तारासाठी योजना आखण्यासाठी हा काळ अतिशय अनुकूल असेल. या दरम्यान मित्र आणि भावंडांशी तुमचे संबंध पूर्वीपेक्षा चांगले होतील. या संक्रमणामुळे नोकरदार लोकांना त्यांची छोटी-मोठी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील. तर जे फ्रेशर्स नोकरीच्या शोधात आहेत ते योग्य नोकरी शोधण्यात कोणतीही कसर सोडणार नाहीत आणि त्यांच्या सर्वोत्तम प्रयत्नांनी त्यांना लवकरच सकारात्मक परिणाम मिळतील. जे लोक सरकारी नोकरीत आहेत त्यांची बदली होण्याची शक्यता जास्त आहे.

मकर राशीवर शुक्राच्या संक्रमणाचा प्रभाव (Venus Transit Impact on Capricornus)

वैवाहिक जीवनातही हा काळ विवाहितांसाठी चांगला असणार आहे. परंतु आर्थिक जीवनात तुमचे खर्च वाढू शकतात. विशेषत: व्यापार्‍यांसाठी हा काळ अनुकूल ठरेल. तुमचे अडकलेले पैसे अचानक कुठेतरी मिळण्याची शक्यता आहे. अनेक स्थानिक लोक या काळात काही नवीन व्यावहार करू शकतील आणि त्यातून त्यांना चांगला नफा मिळेल. नोकरदार लोकांबद्दल बोलायचे झाले तर पगारवाढीसोबत प्रमोशन मिळण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. जे लोक संयुक्त व्यवसाय किंवा गृहसाखळीच्या कामात गुंतलेले आहेत त्यांच्यासाठीही शुक्राचे हे संक्रमण अनुकूल ठरेल.

कुंभ राशीवर शुक्राच्या संक्रमणाचा प्रभाव (Venus Transit Impact on Aquarius)

शुक्राच्या या संक्रमण काळात कुंभ राशीच्या नोकरदारांना नशिबाची साथ मिळेल. त्यांना त्यांच्या सर्व लहान-मोठ्या प्रयत्नांमध्ये यश मिळेल. त्यांच्या क्षेत्रातील वरिष्ठांचे पूर्ण सहकार्य मिळेल. हा कालावधी प्रॉपर्टी डीलर्स, रिअल इस्टेट एजंट, ट्रॅव्हल एजंट आणि ऑटोमोबाईल उद्योगाशी संबंधित लोकांसाठी देखील अनुकूल परिणाम देईल. या काळात त्यांना त्यांच्या व्यवसायात चांगली वाढ आणि विस्तार करण्यात यश येईल. याशिवाय हे संक्रमण तुमच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या देखील फायदेशीर ठरेल.

मीन राशीवर शुक्राच्या संक्रमणाचा प्रभाव (Venus Transit Impact on Pisces)

या काळात तुम्हाला तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. मीन राशीच्या लोकांसाठी शुक्र उच्चपदस्थ असूनही फारसा अनुकूल परिणाम देणार नाही. शुक्राचे हे संक्रमण तुमच्या अनावश्यक खर्चात मोठी वाढ करेल. अचानक तुमच्यावर काही अनावश्यक खर्चाचा बोजा पडल्याने तुम्हाला मानसिक तणाव आणि अस्वस्थता येऊ शकते. या काळात एखादी चोरी झाल्यामुळे तुमचे पैसेही बुडण्याची भीती आहे.