Vitamin C Deficiency Symptoms : व्हिटॅमिन सी (Vitamin C) आपल्या शरीरासाठी खूपच महत्वाचे मानले जाते. व्हिटॅमिन सी (Vitamin C Deficiency) हे आपल्या शरीरातील अनेक प्रकारच्या रासायिक क्रियांसाठी मदत करते. जसे की आपल्या शरीरातील नसांपर्यंत आणि पेशींपर्यंत ऊर्जा पोहचवण्याचे काम करते. व्हिटॅमिन सी हे अँटीऑक्सिडेंट म्हणून देखील काम करते. ते शरीरातील पेशींना बांधून ठेवते. व्हिटॅमिन सी शरीरातील विविध अंगाना आकार देण्यास देखील मदत करते. आपल्या शरीरातील रक्तवाहिन्या बळकट होण्यास व्हिटॅमिन सीची मदत होते. शरीरामध्ये व्हिटॅमिन सीची कमतरता असेल तर अनेक प्रकारच्या समस्यांचा सामना करावा (Vitamin C Deficiency Symptoms) लागू शकतो. अशा परिस्थितीत आज आम्ही तुम्हाला व्हिटॅमिन सीच्या कमतरतेमुळे नेमका काय त्रास होतो आणि त्याच्या लक्षणांबद्दल सांगणार आहोत. या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.

कोणत्या व्यक्तींमध्ये असते व्हिटॅमिन सीची कमतरता –

ज्या व्यक्ती जास्त प्रमाणात मद्यपान आणि सिगारेटचे सेवन करतात त्यांच्यामध्ये व्हिटॅमिन सीची कमतरता असते. तसंच किडनीचा आजार असलेल्या व्यक्तींमध्ये व्हिटॅमिन सीची कमतरता असते.

व्हिटॅमिन सीच्या कमतरतेची लक्षणं –

जखम लवकर बरी न होणे –

जखम झाल्यामुळे रक्तातील व्हिटॅमिन सीची पातळी कमी होते. शरीरात कोलेजेन तयार होण्यासाठी व्हिटॅमिन सीची आवश्यकता असते. कोलेजेन हे त्वचेमध्ये आढळणारे एक प्रोटीन आहे. जे त्वचेला पोषण आणि निरोगी करण्यास मदत करते. तसंच हे प्रोटीन त्वचा दुरुस्तीचे काम करते. अशा परिस्थितीत शरीरातील व्हिटॅमिन सीच्या कमतरतेमुळे शरीराला सर्व आवश्यक गोष्टी मिळत नाहीत. ज्यामुळे जखम बरी होण्यास खूप वेळ लागतो.

नाक आणि हिरड्यातून रक्तस्राव –

व्हिटॅमिन सीच्या कमतरतेमुळे हिरड्यातून रक्त येण्यास सुरुवात होते. याशिवाय तुमच्या नाकातून सतत रक्त येत असेल तर हे देखील व्हिटॅमिन सीच्या कमरतेमुळे होते.

वजन वाढणे –

शरीरात व्हिटॅमिन सीच्या कमतरतेमुळे वजन वाढते. आपल्या शरीराला जास्त प्रमाणात व्हिटॅमिन सी मिळाले तर फॅट बर्न होण्यास मदत होते.

चेहऱ्यावर सुरकुत्या येणे –

व्हिटॅमिन सीच्या कमतरतेमुळे त्वचा खूप कोरडी आणि निर्जीव दिसते. व्हिटॅमिन सीच्या अभावामुळे त्वचेवर सुरकुत्या येतात आणि आपण वेळेआधीच म्हातारे दिसू लागतो. व्हिटॅमिन सी हे एक अँटिऑक्सिडेंट आहे जे त्वचेला फ्री रॅडिकल्सपासून संरक्षण करण्यास मदत करते.

थकवा आणि चिडचिड होणे –

व्हिटॅमिन सीच्या कमतरतेमुळे बऱ्याचदा थकवा येणे आणि चिडचिड झाल्यासारखे होते. हे व्हटॅमिन शरीरातील कार्निटाइन कमी करते. ज्यामुळे चयापचय आणि एनर्जी वाढते. अशामध्ये व्हिटॅमिन सीच्या कमरतेमुळे तुम्हाला थकवा आल्यासारखे वाटू शकते.

संसर्ग होणे –

व्हिटॅमिन सीमुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते आणि संसर्गापासून आपला बचाव होण्यास मदत होते. अशामध्ये व्हिटॅमिन सीच्या कमतरतेमुळे तुम्हाला बॅक्टेरिया आणि व्हायरल इन्फेक्शन होऊ शकते.

व्हिटॅमिन सी असलेली फळ –

संत्री, हिरवी आणि लाल शिमला मिर्ची, केळी, ब्रोकोली, पपई, स्टॉबेरी, अननस, किवी, लिंबू आणि आंब्यामध्ये व्हिटॅमिन सी मुबलक प्रमाणात असते.