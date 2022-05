Vitamin D Deficiency And Symptoms in Marathi: आपल्या शरीरासाठी खनिजे आणि जीवनसत्त्वेही खूप महत्त्वाची असतात. त्यापैकीच व्हिटॅमिन डी हे एक महत्त्वाचे जीवनसत्व आहे. व्हिटॅमिन डी मुख्यतः सूर्यप्रकाशाद्वारे (Vitamin D Sources) मिळते. सकाळचा सूर्यप्रकाश (Morning Sunlight) अर्धा तास घेतल्यास शरीरातील ‘ड’ जीवनसत्त्वाची कमतरता (Deficiency of Vitamin D) पूर्ण होऊ शकते असे डॉक्टरांचे मत आहे. व्हिटॅमिन डीमुळे हाडे तर मजबूत होतातच शिवाय ते सांधेदुखी, पाठदुखी, स्नायू दुखणे यापासून देखील मुक्त होण्यासाठी ते उपयुक्त असते. अशा परिस्थितीत शरीरात व्हिटॅमिन डीची कमतरता असल्यास काय समस्या उद्भवू शकतात (Symptoms of Vitamin D Deficiency) हे सर्वांना माहित असले पाहिजे. आज या लेखाद्वारे आपण जाणून घेऊया शरीरात व्हिटॅमिन डीची कमतरता असेल तर कोणती लक्षणे दिसू शकतात. यासोबतच ही कमतरता भरून काढण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात याविषयी…Also Read - Word Kidney Day 2022: सावधान! पाठीच्या दुखण्याकडे करू नका दुर्लक्ष, दुखणे ठरू शकते किडनी विकाराचे कारण...

व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेची लक्षणे

व्हिटॅमिन डी ची कमतरता असल्यास हाडे दुखणे सुरू होते, हे त्याचे पहिले लक्षण असू शकते.

याशिवाय अशी व्यक्ती सतत तणावाखाली राहते आणि केस गळतीही सुरू होते.

व्हिटॅमिन डीची कमतरता असल्यास व्यक्तीला सतत थकवा जाणवतो. त्याच्या पाठीत वेदना होतात.

शरीरात कोणतीही जखम किंवा घाव असेल तर तो नीट बरा होत नाही.

व्हिटॅमिन डीची कमतरता कशी भरून काढावी

सूर्यप्रकाशाशिवाय आहारात बदल केला तरी 'ड' जीवनसत्त्व मिळू शकते. तुम्ही तुमच्या आहारात अशा काही गोष्टींचा समावेश करा ज्यामध्ये भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन डी असते. उदाहरणार्थ, तुम्ही तुमच्या आहारात अंडी घेऊ शकता. अंड्यांमध्ये व्हिटॅमिन डी मुबलक प्रमाणात आढळते. अंड्यांव्यतिरिक्त तुम्ही दूध, पालक, पनीर, सोयाबीन इत्यादींचा देखील आहारात समावेश करू शकता. यात व्हिटॅमिन डी सोबतच कॅल्शियम, लोह इत्यादी घटकही मुबलक प्रमाणात असतात. यामुळे केवळ हाडे मजबूत होत नाहीत तर व्हिटॅमिन डीची कमतरता देखील पूर्ण होऊ शकते.