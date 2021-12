‘विवाह’ (Vivah) म्हणजेच लग्न हे हिंदू धर्मातील एक संस्कार आहे. ‘विवाह’ म्हणजे स्त्री आणि पुरुष या दोन व्यक्तीमधील सामाजिक बंधन. विवाहामुळे दोन व्यक्तींचे नव्हे तर दोन कुटुंबे आणि त्यांचे नातेवाईक नात्याने जोडले जातात. या नात्यास ‘लग्नगाठ’ असे देखील संबोधले जाते. लग्नाला ‘पवित्र बंधन’ असे म्हणतात. विशेष म्हणजे, हिंदू धर्मात मुहूर्त पाहिल्याशिवाय विवाह होत नाहीत.Also Read - New Year 2022 Astrology: नवीन वर्षात 'या' राशीच्या लोकांचे नशीब फळफळणार, सहचारिणीचीही मिळेल उत्तम साथ

सन 2021 मध्ये कोरोना व्हायरसमुळे लग्न होऊ शकले नाही. त्यातल्या त्यात विवाहाचे मुहूर्त (Vivah Shubh Muhurat 2022) तसे कमीच होते. आज आम्ही आपल्यासाठी 2022 वर्षातील विवाह मुहुर्तांची (Vivah Shubh Muhurat 2022 Full List) यादीच घेवून आलो आहोत. 2022 वर्षात जानेवारीपासून ते डिसेंबरपर्यत शहनाई वाजणार आहे. चला तर मग जाणून घेवूया विवाहाच्या मुहूर्तांची संपूर्ण लिस्ट (Shaadi Shubh Muhurat 2022 Full List In Marathi)

जानेवारी 2022 (January 2022 Vivah Shubh Muhurat):नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच 22, 23, 24 आणि नंतर 25 जानेवारीला विवाहाचे शुभ मुहूर्त आहे.

फेब्रुवारी 2022 (February 2022 Vivah Shubh Muhurat): 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20 आणि 22 फेब्रुवारीला विवाहाचे शुभ मुहूर्त आहे.

मार्च 2022 (March 2022 Vivah Shubh Muhurat): मार्च महिन्यात केवळ दोनच शुभ मुहूर्त आहे. 4 आणि 9 तारखेला विवाहाचे शुभ मुहूर्त आहे.

एप्रिल 2022 (April 2022 Vivah Shubh Muhurat): एप्रिल महिन्यात 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 तारखेला विवाहाचे शुभ मुहूर्त आहेत.

मे 2022 (May 2022 Vivah Shubh Muhurat): मे महिन्यात 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27 आणि 31 तारखेला विवाहाचे शुभ मुहूर्तआहे.

जून 2022 (June 2022 Vivah Shubh Muhurat): 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 23 आणि 24 तारखेला विवाहाचे खास मुहूर्तआहे.

जुलै 2022 (July 2022 Vivah Shubh Muhurat): 4, 6, 7, 8 आणि 9 तारखेला विवाहाचे शुभ मुहुर्त आहे.

नोव्हेंबर 2022 (November 2022 Vivah Shubh Muhurat): नोव्हेंबर महिन्यात 25, 26, 28 आणि 29 तारखेला विवाहाचे शुभ मुहूर्त आहे.

डिसेंबर 2022 (December 2022 Vivah Shubh Muhurat): वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात म्हणजेच डिसेंबरमध्ये 1, 2, 4, 7, 8, 9 आणि 14 तारखेला शुभ मुहूर्त आहे.