New Year Instant Glow Tips: नवीन वर्षाच्या (New Year) स्वागतासाठी सर्वच जण उत्सुक आहेत. नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी पार्टीची (New Year Party) जोरदार तयारी सुरु आहेत. नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी 31 डिसेंबर रोजी पार्टीचे आयोजन केले जाते. मोठ्या थाटामाटात नवीन वर्षाचे स्वागत केले जाते. यानिमित्ताने बरेच जण घरीच पार्टीचे आयोजन करतात तर काही जण बाहेर पार्टी करण्यासाठी जातात. अशामध्ये जर तुम्ही सुद्धा कुठे तरी पार्टीमध्ये जाणार असाल आणि तुम्हाला सुंदर दिसण्यासाठी चेहऱ्यावर झटपट ग्लो (Instant Glow Tips) पाहिजे असेल तर आज आम्ही तुम्हाला काही होममेड फेसपॅक (Homemade Face Packs) विषयी सांगणार आहोत. याचा वापर करुन तुम्ही सुंदर तर दिसालच त्याबरोबर तुमच्या चेहऱ्यावर चांगला ग्लो येईल. याच्या माध्यमातून तुम्ही काही मिनिटांमध्येच पार्टीला जाण्यासाठी तयार होऊ शकता. हे फेसपॅक नेमके कोणते आहेत ते आज आपण पाहणार आहोत…Also Read - New Year Celebration प्लॅन करताय? त्याआधी माहित करून घ्या काय आहे न्यू ईअर पार्टीसाठी नियमावली

दही आणि टोमॅटोचा फेसपॅक (Curd and Tomato Face Pack) –

हा फेसपॅक तयार करण्यासाठी एका भांड्यात 1 चमचा टोमॅटोची पेस्ट घ्या आणि यामध्ये 2 चमचे दही मिक्स करून चेहऱ्यावर आणि मानेला लावा. 15 मिनिटे तसेच राहू द्या. नंतर चेहरा स्वच्छ धुवा. टोमॅटोमध्ये अँटी-एजिंग गुणधर्म आढळतात ज्यामुळे त्वचेवर चमक येते. त्याचबरोबर दही त्वचा स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्यासाठी मदत करते Also Read - Banana Side Effects: या लोकांनी चुकूनही करू नये केळीचे सेवन, उद्भवू शकतात या समस्या

मध-लिंबू आणि दालचिनीचा फेसपॅक (Honey-lemon And cinnamon Face Pack)-

हा फेसपॅक तयार करण्यासाठी एका भांड्यात 1/2 चमचा दालचिनी पावडर, 1 चमचा मध आणि लिंबाचा रस घ्या. हे सर्व पदार्थ व्यवस्थित मिक्स करुन पेस्ट तयार करा. तयार केलेली पेस्ट चेहरा आणि मानेवर कोरडे होईपर्यंत लावा. त्यानंतर चेहरा पाण्याने धुवा आणि कोरडा करा आणि चेहऱ्यावर मॉइश्चरायझर लावा. Also Read - Health Tips : या सवयींमुळे तुम्ही वेळेआधीच दिसताय म्हातारे, आजपासूनच घ्या ही काळजी

कॉफी आणि मधाचा फेसपॅक (Coffee And Honey Face Pack) –

हा फेसपॅक तयार करण्यासाठी एक चमचा कॉफी आणि एक चमचा कोको पावडर एका भांड्यात घ्या. आता त्यात 2 ते 3 थेंब मध आणि लिंबाचा रस टाका. आवश्यकतेनुसार त्यामध्ये दूध टाकून त्याची स्मूद पेस्ट तयार करा. ही पेस्ट चेहऱ्यावर लावा आणि मसाज करा. 10 मिनिटं चेहरा तसाच ठेवा. त्यानंतर चेहरा पाण्याने स्वच्छ धुवा.