Weight and Sugar Control Tips: दिवाळी फेस्टिव्हल (Diwali Festival 2022)काही दिवसांवर आला आहे. आपल्या देशात कोणताही सण आणि उत्सव असेल तर गोडाधोडाचे अनेक पदार्थ बनवले जातात. अनेक प्रकारच्या मिठायां बनवून मित्र आणि नातेवाईकांमध्ये वाटल्या जातात. परंतु काही लोकांना वाढत्या वजनामुळे (Weight Control Tips) आणि शुगरच्या समस्येमुळे या मिठायांचा (Eat lots of sweets in Diwali) आनंद घेता येत नाही किंवा ते कमी प्रमाणात खातात. परंतु यंदाच्या दिवाळीत तुम्ही मनभरुन मिठाई खाऊ शकाल आणि तुमचे वजनही वाढणार नाही असे काही उपाय आज आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत. येथे दिलेल्या टिप्स तुम्ही योग्यरित्या फॉलो केल्या तर तुम्हाला दिवाळीतील फराळाचा मनसोक्त आस्वाद घेता येईल आणि तुमचे वजन आणि शुगर देखील (Blood Sugar Level Control) नियंत्रणात राहील.

दिवाळीला वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या मिठाई बनवल्या जातात. यात खीर, डाळीचे लाडू, बर्फी, बेसन किंवा मावा मिठाई, गुलाब जामुन, जिलेबी अशा एकाहून एक मिठायांचा समावेश असतो. या सर्व मिठायांमध्ये साखरेचं प्रमाण खूप जास्त असतं. त्यामुळे तुमची शुगर नियंत्रणात ठेवणे कठीण होते आणि तुमचे वजन देखील यामुळे वाढू शकते. अशा परिस्थितीत तुम्हाला हेल्दी मिठाई खावी लागेल. म्हणजेच तुम्ही निवडलेली मिठाई जास्त गोड नसावी. उदाहरणार्थ तुम्ही ग्रीक दही, चिया सीड्स पुडिंग, आइस्क्रीम, गुळाची मिठाई इत्यादी खाऊ शकता. यात साखरेचे प्रमाण कमी असते आणि त्यात पोषक तत्वे देखील असतात.

वजन आणि शुगर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी या टिप्स करा फॉलो

कोमट पाणी प्या : रोज सकाळी कोमट पाणी प्यायल्याने वजन आणि चरबी कमी होते. सण जेवढे दिवस आहेत, तेवढे दिवस सकाळी कोमट पाणी प्यावे. यामुळे तुमची पचनशक्ती सुधारेल आणि पोटाची चरबी कमी होईल. यामुळे लठ्ठपणा वाढणार नाही.

मिठाईपूर्वी हिरव्या भाज्या खा: गोड खाण्यापूर्वी हिरव्या भाज्या खा किंवा खूप सूप प्या. यामुळे तुमची पचन क्रिया व्यवस्थित राहते आणि वजनही नियंत्रित राहते. शरीरातील फायबरचे प्रमाण देखील वाढवा.

कर्बोदकांचे प्रमाण कमी ठेवा: स्नॅक्स आणि इतर कर्बोदकांचे प्रमाण जास्त असलेल्या पदार्थांचे सेवन कमी करण्याचा प्रयत्न करा. सणासुदीच्या दिवशी अनेक तेलकट पदार्थ बनवले जातात. परंतु हे पदार्थ कमी प्रमामात खाल्ले तर वजन नियंत्रित राहते आणि मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी देखील याचा फायदा होतो.

कमी प्रमाणात खा: जेव्हा तुम्हाला मिठाई खावीसी वाटेल तेव्हा थोडी खा, एकावेळी खूप जास्त प्रमाणात गोड खाणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे कमी प्रमाणात गोड खा. एकाच वेळी जास्त खाणे तुमच्यासाठी हानिकारक ठरू शकते.

व्यायाम करा : दररोज सकाळी स्ट्रेचिंग करा किंवा भरपूर चाला. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही व्यायाम देखील करू शकता. यामुळे पोटाची चरबी कमी होते. या काही टिप्समुळे तुमच्या सणासुदीची आनंदही कायम राहील आणि तुमचे वजन आणि शुगरही नियंत्रणात राहील.

(टीप : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य आणि उपलब्ध माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा)