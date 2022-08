Weight loss tips: वजन कमी करण्यासाठी चांगला आहार आणि पुरेसा व्यायाम हे सर्वात महत्त्वाचे असते. यासोबतच यात सातत्य असणे देखील गरजेचे असते. तसेच वर्कआऊट करण्यापूर्वी आणि नंतर काही पदार्थ खाल्ल्यास (Foods Before Workout) तुम्हाला वजन झपाट्याने कमी करण्यास मदत होऊ शकते. हे पदार्थ वर्कआउटचा प्रभाव वाढवतात आणि चरबी वेगाने वितळवण्यासाठी मदत (Foods To Lose Weight) करतात. तसेच यामुळे तुमच्या स्नायूंचा विकास होतो आणि शरीराला सर्व आवश्यक पोषक तत्व (Best Pre Workout Foods) देखील मिळतात. हे पदार्थ व्यायामाच्या साधारणपणे 15 ते 30 मिनिटे आधी खाणे आवश्यक आहे. यामुळे व्यायामादरम्यान अन्नाचे पचन होण्यासाठी, पोषक तत्वांचे चयापचय होण्यासाठी आणि शरीराद्वारे वापरण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो. व्यायामापूर्वी योग्य आहार घेणे अत्यंत महत्वाचे असते. कारण आपण आपल्या क्षमतेनुसार घाम गाळत असताना आपले शरीर अनेक पोषक तत्वांचा वापर करते.Also Read - Swine Flu : राज्यात वाढला स्वाइन फ्ल्यूचा धोका! जाणून घ्या लक्षणे आणि बचावाचे उपाय

केळी (Banana)

केळी हा व्यायामापूर्वीचा सर्वोत्तम पदार्थ आहे. या सुपर फ्रूटमध्ये सहजपचण्याजोगे कार्बोहायड्रेट्स असतात जे शरीरासाठी इंधन म्हणून काम करतात. यातील पोटॅशियम स्नायू आणि मज्जातंतूंचे कार्य सुरळीत राखण्यासाठी उत्तम असते. त्यामुळे व्यायाम करण्यापूर्वी मध्यम आकाराचे केळी घेणे योग्य आहार आहे.

ओटमिल (Oatmeal)

ओटमिल फायबरने समृद्ध असते. त्यामुळे ते खाल्ल्यानंतर पुढील तासभर रक्तप्रवाहात हळूहळू कार्बोहायड्रेट्स मिसळतात. ओट्स व्हिटॅमिन बीचे देखील एक समृद्ध स्रोत आहे. तुम्ही वर्कआउटच्या अर्धा तास आधी ओट्स खाऊ शकता.

दही आणि फळं (Yogurt with fruits)

फळांमध्ये कार्बोहायड्रेट्सचे प्रमाण जास्त असते आणि दही प्रोटीनने भरपूर असते. व्यायामापूर्वी स्नॅक म्हणून हे मिश्रण उत्तम आहे. यामुळे तुम्हाला व्यायामासाठी हवी असलेली उर्जा मिळते. सफरचंदांसारख्या फळांपासून मिळणारे कार्बोहायड्रेट्समुळे चयापचय जलद गतीने होते आणि त्यामुळे व्यायामासाठी शरीराला तात्काळ भरपूर उर्जा मिळते.

धान्यापासून बनवलेले टोस्ट (Whole Grain)

संपूर्ण धान्ये फायबर आणि कर्बोदकांनी समृद्ध असतात. यामुळे हाय पॉवर वर्कआउटसाठी याचा खूप फायदा होऊ शकतो. व्यायामापूर्वी तुम्ही संपूर्ण धान्यापासून बनवलेले टोस्ट खाल्ल्यास तुम्हाला भरपूर उर्जा मिळेल.

नट्स आणि सुकामेवा (Nuts and Dried Fruits)

व्यायामापूर्वी तुम्ही सुका मेवा किंवा नट्स देखील खाऊ शकता. यातून शरीरला भरपूर प्रोटीन मिळते. ड्राय फ्रूट्समध्ये इतर फळांपेक्षा जास्त फायबर आणि कार्बोहायड्रेट्स असतात. यामुळे तात्काळ उर्जा मिळते. व्यायामापूर्वी तुम्ही शेंगदाणे, पिस्ता, बदाम आणि काजू असे मूठभर ड्रायफूट्स खाऊ शकता.