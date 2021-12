मुंबई : ख्रिसमस सण (christmas festival) अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. 25 डिसेंबररोजी जगभरात अत्यंत उत्साहात ख्रिसमस साजरा केला जातो. या दिवशी येशू ख्रिस्त यांचा जन्म झाल्याचे ख्रिश्चन बांधवांमध्ये मान्यता आहे. ख्रिसमसच्या (christmas in 2021) निमित्ताने लहानगे मंडळी सांताक्लॉजची आतुरतेने वाट पाहतात. मात्र सांताक्लॉज म्हणजे काय हे तुम्हाला माहिती आहे का? लाल आणि पांढरा पोशाख केलेला सांताक्लॉज हा एक जुना जाड पौराणिक पात्र (story of christmas) आहे. जो रेनडियरवर स्वार होतो आणि समारंभांमध्ये, विशेषत: मुलांसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतो. तो मुलांसाठी चॉकलेट आणि भेटवस्तू (Secret Gifts) आणतो आणि त्या रात्रीच्या वेळी त्यांच्या सॉक्समध्ये ठेवतो. आज आम्ही तुम्हाला या सांताक्लॉज विषयी माहिती (christmas history) देत आहोत. (What is Santa Claus? : What is Santa Claus? Why secretly bring gifts in socks on christmas festival St. Nicholas Story)Also Read - Christmas 2021: ख्रिसमस म्हणजे काय? का साजरा केला जातो? जाणून घ्या Story आणि महत्त्व

प्रभू येशू ख्रिस्त आणि सांताक्लॉज यांच्या जन्माचा काही विशेष संबंध नाही. सांताक्लॉजची वाट पाहण्याची प्रथा चौथ्या शतकापासून सुरू झाली आहे. त्यामागे एक कथा आहे. लोकप्रिय कथांनुसार चौथ्या शतकात सेंट निकोलस (St. Nicholas) नावाची व्यक्ती आशिया मायनरमधील मायरा म्हणजेच आताचे तुर्की येथे राहत होती. सेंट निकोलस (Saint Nicholas) खूप श्रीमंत होता. तो केवळ पैशानेच नाही तर मनाने देखील खूप श्रीमंत होता दानी होती. तो नेहमी गरीबांना छुप्या पद्धतीने मदत करत असे. गुप्त भेटवस्तू देऊन त्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न करायचा.

एके दिवशी निकोलसला (Saint Nicholas) कळले की एका गरीब माणसाला तीन मुली आहेत आणि त्यांच्या लग्नासाठी त्याच्याकडे अजिबात पैसे नाहीत. हे कळल्यानंतर निकोलसने या व्यक्तीला मदत करण्याचे ठरवले. एके रात्री तो या माणसाच्या घराच्या छताच्या चिमणीजवळ पोचला आणि तिथून त्याने सोन्याने भरलेली पिशवी आत टाकली. यावेळी त्या माणसाने चिमणीत आपले मोजे सुकविण्यासाठी ठेवले होते. ती पिशवी त्या मोज्यात पडली. सकाळी त्या माणसाने जेव्हा ते मोजे पाहिले तेव्हा त्याला हा दैवी चमत्कार वाटला. अशाच प्रकारे निकोलसने अनेकांना मदत आणि भेटवस्तू देण्यास सुरुवात केली. काही काळ लोटल्यावर लोकांना हे सर्व निकोलस करतोय याबाबत कळालं. तेव्हांपासुन लोक त्याला सेण्ट निकोलस असे म्हणुं लागले. सॅन्ट निकोलस हळूहळू सांताक्लाॅज नावाने प्रसिध्द झाला. निकोलसची ही कथा लोकप्रिय झाली.

यामुळे ख्रिसमसच्या दिवशी मुलांना भेटवस्तू देण्याची प्रथा आहे. म्हणूनच यूके मध्ये विशेषतः इंग्लंडमध्ये निकोलसच्या (St. Nicholas Story) कथेला आधार मानत त्याला फादर ख्रिसमस (Father Christmas) आणि ओल्ड मॅन ख्रिसमस (Old Man Christmas) असे नाव देण्यात आले. यानंतर ख्रिसमसच्या दिवशी सॉक्समध्ये भेटवस्तू देण्याची म्हणजेच सिक्रेट सांता (Secret Santa) बनण्याची प्रथा जगभर सुरू झाली.

यामुळे ख्रिसमसच्या (Christmas) दिवशी अनेक लोक लहानग्यांना सांताक्लॉज बनून गिफ्ट देतात. आईवडिल देखील सांताक्लाॅज बनून आपल्या मुलांसाठी भेटवस्तू आणतात. सांताक्लाॅजने भेटवस्तू दिल्यामुळे लहान मुलं खूप खूश होतात. सांताक्लाॅजबद्दल प्रत्येकाच्या मनात एक कुतुहल पहायला मिळतं. सांताक्लाॅज (Santa Claus) स्वर्गातुन येतो आणि येतांना प्रत्येकाच्या आवडीच्या गोष्टी आणतो असा एक समज आहे. आजही ख्रिसमस आला की मुलं सांताक्लॉजची आतुरतेने वाट पाहतात.